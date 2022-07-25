Посчитайте сами. Что будет, если съедать по 30 растительных продуктов еженедельно
Анастасия Голобородько: «Ешьте больше зерновых, овощей, фруктов и бобовых» (Фото:monticello/Depositphotos)
Количество типов растений в рационе связано с разнообразием кишечного микробиома
Исследователи из American Gut Project выявили, что люди, употребляющие более 30 различных растительных продуктов еженедельно, обладают более разнообразным микробиомом кишечника по сравнению с теми, кто употребляет 10 или меньше.
Исследование показало, что люди, достигшие 30+, имеют:
— больше бактерий, производящих так называемые короткоцепочечные жирные кислоты. Доказано, что эти жирные кислоты снижают риск воспалительных и онкологических заболеваний кишечника. По данным Всемирного фонда исследования рака, существуют убедительные доказательства того, что растительная пища снижает риски онкозаболеваний, поэтому одна из рекомендаций по профилактике — употреблять больше зерновых, овощей, фруктов и бобовых.
Разнообразить кишечную флору — всегда хорошая идея
Количество типов растений в рационе человека связано с разнообразием кишечного микробиома — количеством типов бактерий, обитающих в кишечнике. Независимо от диеты, которую им назначили (вегетарианская, веганская), участники исследования, употреблявшие в пищу более 30 различных видов растений в неделю, имели более разнообразную микробиоту. Образцы микрофлоры кишечника двух групп значительно отличались по типам бактерий;
— меньшую вероятность развития резистентности к антибиотикам. Другими словами, бактерии, обитающие в кишечнике растениелюбов, имели меньше генов, кодирующих молекулярные насосы, помогающие бактериям избегать антибиотиков. Исследователи полагают, что это может быть связано с тем, что люди, которые едят меньше растений, употребляют в пищу больше мяса животных, выкормленных комбикормами с антибиотиками в низких дозировках, добавленными как консервант, — это может способствовать возникновению бактерий, устойчивых к антибиотикам. ;
— снижение уровней воспаления;
— снижение инсулинорезистентности и улучшение метаболического здоровья;
— более устойчивое психическое здоровье. Исследовали такие расстройства психического здоровья, как депрессия, шизофрения, ПТСР и биполярное расстройство. Оказалось, определенные типы бактерий более распространены у людей с этими диагнозами, чем у тех людей, у кого их нет. Разнообразить кишечную флору — всегда хорошая идея.
Вот ссылка на исследование — изучайте. ⠀
Задачу на неделю уяснили? Подсчитаете? Я подсчитала сегодня свои растительные компоненты (только овощи, зелень, фрукты и ягоды, хотя орехи, семена, цельное зерно и бобовые также учитываем). По завтраку и обеду уже 14 видов — я справлюсь. А вы?
Текст публикуется с разрешения автора
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