Семь правил. Каким должен быть рацион женщины

Казалось бы, разве может такое быть: еда для женщин и для мужчин? Представьте себе, что да

Начнём с того, что мы все же отличаемся, хотя бы внешним видом. Дело не только в гормонах, но и в генетике, и во многих других факторах, даже в передаче митохондрий.



От этих влияний зависит не только отсутствие бороды, наличие груди и округлые формы у женщин, но и особенности обмена веществ и даже предрасположенность к заболеваниям.

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Организм женщины более пассивно отвечает на стрессовые ситуации, что проявляется большей склонностью к депрессивным состояниям и стрессовым расстройствам.

У зерновых самое полезное — оболочки

У женщин в 2-3 раза больше шансов впасть в состояние депрессии в период менопаузы, чем у мужчин.

Для женщин более характерны болезни нервной системы, нейродегенеративные заболевания, болезнь Альцгеймера, ревматоидный артрит, рассеянный склероз, астма, аллергические заболевания.

Каким должен быть рацион женщины?

1. Сбалансированным, чтобы были и белковые блюда, и полезный жир, и много разноцветных растительных продуктов. Здесь мы с мужчинами на одной волне.

2. Содержить ферментированные продукты. И это не только квашеная капуста или огурцы, но и яблочный/виноградный/бальзамический уксус, а также в небольшом количестве ферментированные соевые продукты.

Эти продукты богаты не только живыми полезными бактериями (и стимулируют их рост в кишечнике), но и продуктами их жизнедеятельности (метабиотиками).

Квашеная капуста — это лактобактерии, экзотическое кимчи — фирмикуты, лактобактерии, бактериоиды; йогурт — лактобактерии и бифидобактерии.

Соевые ферментированные продукты полезны женщинам после 45 лет для профилактики рака молочной железы (много их есть не надо, достаточно один раз в неделю примерно 50 г тофу или баночки соевого йогурта).

3. Неферментированные пребиотические продукты, стимулирующие рост полезных бактерий, в частности чай из ромашки, корня топинамбура и цикория. Они увеличивают рост пяти разновидностей лактобактерий (лактис, рамнозус, булгарикус, паракас, плантарум). На простом языке — продлевают нам долголетие.

4. Зерновые. В зерновых самое полезное — оболочки, в них много биологически активных веществ, клетчатки растворимой и нерастворимой, магния, витаминов группы В. Поэтому добавляйте в блюда молотые в порошок отруби. Очень вкусно сделать простое и полезное блюдо: йогурт + молотые отруби + ягоды + семена льна (тоже молотые). Дать настояться минут десять.

5. Бобовые. Бобовые вообще уникальный продукт: с одной стороны это растительные белки, с другой — растворимая (способная связывать вредные вещества в кишечнике), клетчатка. Бобовых много не нужно, достаточно столовой ложки. Я часто употребляю красную и черную фасоль, потому что в цветной фасоли много противовоспалительных полифенолов. Кроме того, чем богаче блюдо полифенолами, тем больше оно снижает гликемический индекс, тем ниже риск развития инсулинорезистентности и диабета 2 типа.

6. Продукты, стимулирующие образование стволовых клеток. Как известно, стволовые клетки — это клетки-трансформеры, которые могут «трансформироваться» в разные клетки нашего тела и защищать его в случае необходимости. С возрастом количество стволовых клеток становится значительно меньше.

Поэтому какао на воде, черный-пречерный шоколад, черный чай, черные ягоды, темно-синие сливы, а также зеленый чай, зеленые листья. (капуста кейл, темно-зеленые листья сельдерея, шпинат, кресс-салат, горчица) должны быть в вашем рационе часто.

7. Каротиноиды. Наиболее активны два — ликопен из помидоров и бета-каротин из моркови и красного перца. Итальянцы не зря любят томатную пасту: при тушении помидоров количество ликопена растет в десятки раз.

Такая пища улучшает ремонт ДНК, активирует гены-супрессоры и создает неблагоприятные условия для развития многих видов рака, замедляет рост и деление раковых клеток.

Конечно, это все же общие рекомендации для женщин.

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Текст публикуется с разрешения автора

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