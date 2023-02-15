Включает и выключает. Как пища влияет на наши гены

Продукты, которые мы употребляем, могут улучшать или ухудшать наше здоровье на генетическом уровне

Гены в клетках нашего организма находятся в разном состоянии — они могут активироваться на определенных этапах нашей жизни и при определенных обстоятельствах. Когда мы становимся старше, выключаются очень часто, к сожалению, гены, которые помогают нам выживать, бороться с болезнями, и активируются те, которые связаны с различными заболеваниями и делают нас более уязвимыми и слабыми. Но продукты, которые мы употребляем, могут влиять на активность наших генов и, соответственно, на наше здоровье — добавлять его или наоборот отнимать.

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Компоненты пищи, которую мы едим ежедневно, способны вызвать улучшение работы иммунной и сердечно-сосудистой системы, работы мозга, предупреждать различные заболевания. Исследуя питание, ученые заметили, что употребление большого количества овощей связано с меньшим риском онкологических заболеваний. А если мы едим много ягод, у нас улучшается память и уменьшается риск депрессии и болезни Альцгеймера. Так что оказалось, что некоторые фитохимические вещества улучшают здоровье людей. В частности, за счет того, что некоторые вещества способны включать определенные гены человека, а некоторые — выключать.

Употребление большого количества овощей связано с меньшим риском онкологических заболеваний

«Включают» гены, связанные с полезными эффектами (подавление мутаций, уменьшение воспаления) продукты, содержащие сульфорафан (все сорта капусты — бело- и красноголовая, брокколи, цветная и т. п. , а также руккола, редька, редис) и диаллилсульфид (чеснок). Ежедневно употребляя немного чеснока, вы будете помогать своему организму бороться с мутациями, которые могут возникать в ваших клетках.

Также имеет значение «выключение» генов, в том числе связанных с развитием атеросклероза, сердечно-сосудистых заболеваний и т. п. , а также, если речь идет о беременных женщинах, с развитием различных патологий будущего ребенка. Выключают «вредные» гены продукты, в которых есть холин (яйца, сваренные всмятку, желток, бобовые, печень), фолиевая кислота (все зеленые листовые овощи, особенно шпинат), бетаин (свекла — как сырая, так и вареная), йод (морепродукты), витамины группы В, особенно В6 и В12 ( печень, пивные дрожжи), а также жирные кислоты (омега-3, в первую очередь докозагексаеновая) и витамин D.

«Регулировщиками» работы генов являются компоненты кофе (кофеин, но не больше, чем одна-две чашки кофе в день), зеленого чая (катехины), базилика, мята, шалфей (урсоловая кислота), помидоров, брокколи, шпината (альфа-липоевая кислота) и т. д.

Вредными веществами являются, например, трансжиры. Они связаны с развитием онкологических заболеваний, способствуют образованию провоспалительных молекул, вызывающих воспаление внутренней выстилки сосудов и налипание так называемого «плохого» холестерина. Продукты, содержащие трансжиры — это, прежде всего, магазинное печенье, круассаны, любое слоеное тесто, содержащее маргарин, конфеты с помадкой и т. п.

Все овощи, которые можно есть сырыми, — ешьте сырыми. Если хотите приготовить — готовьте. Употребляя приготовленные овощи, вы получаете нежную клетчатку, которая действует в основном как сорбент, если едите сырые — получаете грубую клетчатку, как действует немного по-другому, но также очень полезна. Не жарьте орехи, употребляйте их в сыром или сушеном виде. Если нет свежих пряных трав — купите куркуму, сушеную петрушку, базилик и добавляйте в пищу. Омега-3 можно получать как из пищи — рыбы, орехов, семян льна — так и в виде капсул.

Но на активность генов влияют не только компоненты пищи, но и окружение, условия жизни человека (стресс, физическая активность, прием лекарства, состояние микробиома кишечника, климатические условия и т. д. ). Поэтому важно бывать на свежем воздухе, нагружать мышцы и высыпаться.

Если пища является основным, очень мощным фактором нашего здоровья, то вторым по значимости фактором является психоэмоциональное состояние. Конечно, наше психоэмоциональное состояние сейчас не самое лучшее, но тем не менее, мы должны себе дать четкую установку делать что-то для себя. Во-первых, обязательно погулять днем — найти такую возможность, чтобы лицо было подставлено под солнечные лучи. Это не только обеспечивает синтез витамина D, который зимой, к сожалению, очень слабо производится, но и положительно влияет на мозг — успокаивает и уменьшает уровень напряжения. Во-вторых, физические упражнения. Как бы ни было трудно, двигаться обязательно. И в-третьих — сон.

Текст публикуется с разрешения автора

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