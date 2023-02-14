Насыщаем мозг. Как с помощью питания улучшить настроение

Обращайте внимание на темно-фиолетовые ягоды, богатые антоцианами

Еда, которую мы потребляем, оказывает непосредственное влияние на работу нашего тела.



Мы привыкли говорить о связи продуктов с физическим здоровьем — они обеспечивают нас питательными веществами, чтобы мы могли расти, сохранять тепло, поддерживать деятельность желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы, почек, иммунной и половой систем.

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Но стоит помнить еще об одной не менее важной способности пищи — влиять на психическое здоровье. Конечно, существует множество факторов-первопричин, которые могут влиять на настроение: стресс, недосыпание, генетика, внешние обстоятельства. Однако есть связь между тем, что вы потребляете, и ощущением возвышения. Итак, насыщаем мозг важными питательными компонентами.