Когда вы напряжены. Какие продукты помогают бороться со стрессом

Переживая особенно сложный период, тщательно продумайте свое ежедневное меню

Когда речь идет о борьбе со стрессом, нас часто уверяют, что лучшее, что мы можем сделать, — это выполнять физические упражнения, уделять время своим любимым занятиям или попробовать медитировать или практиковать осознанность.



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Но согласно исследованию, опубликованному мною и другими членами APC Microbiome Ireland, определенная пища также может быть эффективным способом преодоления стресса. Наш последний эксперимент показал, что ежедневное употребление большего количества ферментированных продуктов и клетчатки на протяжении всего четырех недель заметно способствует снижению воспринимаемого уровня стресса.

Все большее количество исследований, проводимых в последнее десятилетие, показывает, что диета может оказывать огромное влияние на психическое здоровье. Больше того, здоровое питание может даже снижать риск многих распространенных психических заболеваний.

Диета может быть эффективным способом снижения стресса

Механизмы, лежащие в основе этого воздействия, до сих пор не до конца изучены. Но одним из объяснений может быть взаимосвязь между нашим мозгом и микробиомом — триллионами бактерий, живущими в нашем желудочно-кишечном тракте. Эта взаимосвязь, известная как ось кишечник-мозг, позволяет мозгу и кишечнику постоянно общаться друг с другом, обеспечивая выполнение основных функций организма, таких как пищеварение и аппетит. Она также означает, что области нашего мозга, отвечающие за эмоции и познание, тесно связаны с кишечником.

Хотя предыдущие исследования показали, что стресс и поведение также связаны с нашим микробиомом, до сих пор было неясно, может ли изменение рациона (и, следовательно, нашего микробиома) ощутимо повлиять на уровень стресса.

Именно это мы и задались целью выяснить в ходе нашего эксперимента.