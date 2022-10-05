Антиядерная диета. Какие продукты защитят организм от радиации

Питание может оказывать противорадиационное действие

Человечество, и, в первую очередь, украинцы, вплотную приблизились к угрозе ядерного удара. Сразу отмечу, что пишу этот пост не для нагнетания, а исключительно для информирования. Никакой «воды», только конкретика.



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Что следует знать, чтобы максимально защитить свой организм от радиации?

При ядерном ударе имеет место не только внешнее, но и внутреннее облучение, которое зависит от продуктов питания и употребляемых человеком напитков.

Питание может оказывать косвенное противорадиационное действие (повышать устойчивость организма к радиации) и прямое противорадиационное действие (снижать дозу внутреннего облучения).

Есть ли продукты питания, которые способствуют снижению всасывания и накопления в организме человека основных дозообразующих элементов? Есть. Но сначала о самих продуктах.

Способ применения

Молоко и молочные продукты

Цельное молоко имеет способность больше всего накапливать цезий и стронций (до 100%). Чуть меньше — обезжиренное молоко (85−92%).

Гораздо меньше — сливки (15−8%), обезжиренный творог (10−12%), масло ( 2,5−1,5%). Топленое масло практически не содержит радионуклидов (0%). Поэтому из молока лучше готовить масло, творог и сметану — большинство радиоактивных веществ переходят в молочную сыворотку и масленку.

Овощи

Механическая чистка (до 40% удаления радионуклидов), тщательное мытье зелени, овощей, ягод, фруктов в чистой воде (40%), варка (60−80%). Поэтому салаты готовить из вареных овощей.

Цельное молоко обладает способностью накапливать цезий и стронций.

Поскольку в вареных овощах мало витаминов, в первую очередь витамина С, нужно дополнительно его употреблять в таблетках, витамины группы В (самым доступным источником являются аптечные дрожжи).

Шампиньоны не употреблять в сыром виде и не жарить, а обязательно отваривать (в отвар переходит около 85% цезия).

Мясо, рыба, яйца

Мясо и рыбу отваривать (в бульон переходит до 50% радионуклидов). Больше всего накапливают радионуклиды кости, поэтому их не использовать даже для варки бульона.

В яйцах радионуклиды больше накапливаются в скорлупе и при варке могут переходить в яйцо, поэтому нужно готовить омлеты.

Блокаторы и декорпоранты радионуклидов

Пища может защищать и механизмы этой защиты могут быть разными.

1. Радиопротекторы — это продукты, которые не влияют на накопление радиоактивных веществ, однако уменьшают их вредное действие.

К ним относятся антиоксиданты:

• токоферолы (природный витамин Е — ростки пшеницы, в капсулах),

• витамин С в повышенных дозах (таблетки, шиповник, смородина),

• витамин А (печень трески, говяжья/куриная печень, капсулы),

• каротиноиды (морковь, помидоры, томатная паста),

• селен (лук, чеснок, сало),

• полифенолы (кверцетин — настой луковой шелухи, гречка),

• рутин, катехины (зеленый и черный чай).

2. Блокаторы поступления, связывающие радионуклиды в пищеварительной системе.

Это растительные полимеры — различные виды пищевых волокон (клетчатка, целлюлоза, пектин, лигнин, альгинаты).

Нерастворимая клетчатка (пшеничные и ржаные отруби), лигнаны (семена льна и сезама молотые) ускоряют движение кишечного содержимого по кишечнику, способствуют желчевыделению и связыванию желчью вредных веществ.

Пектины (яблоки печеные, свекла вареная, свекольный жмых, кожица лимона и апельсина, смородина, рожь, ячмень, рис нешлифованный), фитаты (горох, фасоль), альгинаты (морская капуста и агар-агар) связывают радионуклиды.

Это также могут быть соки с мякотью (морковный, овощной, вишневый).

Полезные продукты: цукаты из шкурок лимона и апельсина, смородина перетертая с сахаром, агар-агар, сухая морская капуста или в консервах, сушеные яблоки, пастила, мармелад, сушеные пластинки свеклы, моркови.

3. Блокаторы накопления — это продукты, которые уменьшают накопление радионуклидов в организме, в определенных органах, например костях и щитовидной железе.

Это химические аналоги радионуклидов, которые поступают в организм при радиационном загрязнении. Химическим аналогом радиоизотопов цезия является калий, стронция — кальций, йода — стабильный йод.

Поэтому таблетки кальция глюконата и йодида калия (или 5% йода спиртового) — это простые и эффективные средства. Но. Их нельзя просто так принимать для профилактики. Только при необходимости. Желательно иметь упаковку.

4. Декорпоранты. Образуют с радиоактивными веществами комплексные соединения, которые легко выводятся из организма. Это богатые белками продукты, потогонные и легкие мочегонные чаи, адаптогены — лимонник, женьшень, эхинацея).

Из белков важны серосодержащие аминокислоты — L-цистеин (в желтках яиц, яйцах).

Антирадиационные блюда

Кисель с пектином

В кипящую воду добавить разведенный в воде картофельный крахмал и порошок пектина, довести до кипения, снять с огня, добавить ягодное пюре, яблочный сок или настой шиповника.

Желе с пектином и агар-агаром

В яблочный сок или ягодный морс положить пектин и агар-агар. Подождать, когда растворится, довести до кипения, разлить в формочки.

Каша гречневая с отрубями

В гречневую кашу при варке положить смесь молотых пшеничных, овсяных и ржаных отрубей. Посолите йодированной солью в конце приготовления блюда. Употреблять с пюре из вареной свеклы.

Бурый рис с фасолью и отрубями

То же, что и в предыдущем рецепте (добавляем отруби во время варки риса).

Старая самурайская пословица говорит, что меч следует носить с собой каждый день всю жизнь, даже если он понадобится только один раз.

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Текст публикуется с разрешения автора

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