Плотный завтрак или сытный ужин? Как влияет на похудение то, когда вы едите

Алекс Джонстон: «Ученые предположили, что то, как мы усваиваем пищу, различается в зависимости от времени суток» (Фото:AB7272/Depositphotos)

Некоторые из наиболее популярных диетологических рекомендаций последних лет основываются на идее, что ключевую роль в снижении веса может сыграть правильное время приема пищи

Совместно с Джонатаном Джонстоном, профессором хронобиологии и интегративной физиологии Университета Суррея, и Питером Морганом, директором Института Роуэта Абердинского университета



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Давно говорится о том, что если вы хотите похудеть, то лучше всего самый плотный прием пищи запланировать на начало дня, а все остальные сделать меньшими по объему.

Логика этой теории понятна, особенно если учесть, что почти каждая клетка нашего тела подчиняется тому же 24-часовому циклу, что и мы сами. Внутренние часы можно обнаружить по всему организму и они регулируют циркадные ритмы большинства наших биологических процессов, включая обмен веществ.

Из-за этих метаболических ритмов ученые предположили, что то, как мы усваиваем пищу, различается в зависимости от времени суток. Эта область исследований называется «хронопитание» и у нее больший потенциал в сфере улучшения человеческого здоровья.

Два исследования, проведенные в 2013 году, показали, что потребление большего количества калорий в начале дня и меньшего вечером помогает похудеть. Однако недавнее крупное исследование обнаружило, что, хотя относительный размер завтрака и ужина влияет на то, как участники оценивают свой аппетит, на метаболизме и похудении это никак не отражается.

Чтобы выяснить, как объем утреннего и вечернего приема пищи

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