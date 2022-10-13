Есть или не есть на ночь? Как на нас влияет поздний ужин

Алекс Джонстон: «Люди, имеющие обыкновение есть на ночь, более склонны к полноте» (Фото:serezniy/Depositphotos)

Тем, кто стремится похудеть, стоит отказаться от ночных перекусов

Совет не есть на ночь давно вошел в число расхожих рекомендаций тем, кто стремится похудеть. Это и не удивительно, учитывая, как много исследований показывает, что поздние приемы пищи связаны с большей массой тела и повышенным риском ожирения.



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Но до сих пор лишь немногие научные работы были посвящены выяснению точных причин взаимосвязи между поздними ужинами и лишними килограммами. Разобраться в этих причинах решили авторы недавнего исследования, проведенного в США. Они обнаружили, что прием пищи на четыре часа позже обычного действительно влияет на работу многих физиологических и молекулярных механизмов, способствуя прибавке в весе.

Эта работа дополняет другое недавно опубликован ное исследование , авторы которой обнаружили, что есть в более ранее время полезн ее как для аппетита , так и для контроля массы тела.

Поздний прием пищи

Чтобы провести свое исследование, ученые попросили 16 испытуемых придерживаться двух разных графиков приема пищи — каждого на протяжении шести дней.

Следуя первому протоколу, участники ели в более раннее время, при этом последний прием пищи был приблизительно за шесть часов и 40 минут до сна. Согласно второму протоколу, весь график сдвигался примерно на четыре часа вперед. Это означало, что испытуемые пропускали завтрак и вместо этого обедали, ужинали и ели на ночь. Последний прием пищи был всего за два с половиной часа до сна.

Поздний прием пищи усиливал чувство голода на следующий день

Исследование проводилось в контролируемой лабораторной среде, что позволило обеспечить одинаковый рацион для каждого из участников каждой из групп и проследить за тем, чтобы все они принимали пищу через равные промежутки времени с интервалом около четырех часов.

Чтобы понять, как поздний ужин влияет на организм, исследователи рассмотрели три различных показателя, связанных с увеличением веса: