Боевая тарелка. Как сбалансировать свое питание

Оксана Скиталинская: «Если на вашей тарелке ¾ будут занимать продукты растительного происхождения, вы на верном пути» (Фото:bit245/Depositphotos)

Это обобщенные рекомендации, однако они очень хорошо работают

Вы можете сразу и не поверить, но тарелка тоже может быть оружием. Нет, не только если бросаться, но и если наполнять ее правильно.



Из тех молекул пищи, что на тарелке, в организме собираются, как на конвейере, все запчасти нашей тела. Поэтому, если мы хотим, чтобы процесс «сборки» происходил без ошибок, важно обеспечить «процесс» всеми материалами. А особенно сейчас, во время скрытого или явного хронического стресса.

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Если на вашей тарелке ¼ будет занимать белковое блюдо, а все остальное продукты растительного происхождения, то вы на верном пути.

Фото: facebook.com/SkytalinskaOksana

Посмотрите внимательно на тарелку: половину ее занимают разные овощи (зеленые и разноцветные) + ягоды (желательно такие, от которых сложно отмыть руки, у меня на тарелке — шелковица). Четверть — злаковые: не обязательно каши, может быть кусочек хлеба из муки, смолотого из зерна с оболочками. А знаете, почему так? Объясню.

Оболочки зерновых — это клетчатка (пищевые волокна). Как правило, эта клетчатка нерастворима, то есть та, которая проходит путь от ротовой полости и до конца в неизменном виде. Но именно она крайне важна для питания полезных бактерий, обитающих в нашем толстом кишечнике. Эти бактерии производят вещества, которые, попадая в кровь, достигают мозга и влияют на его работу, наше настроение, реакцию на стресс, память и многие другие функции.

А овощи (особенно вареные и запеченные) и ягоды — это преимущественно клетчатка растворимая, которая играет роль сорбента, детоксиканта, потому что поглощает много вредных веществ. Присутствие растворимой клетчатки в рационе содержит в норме сахар, холестерин и также немного питает определенные виды бактерий.

А еще очень ценны пигменты растений, фитонутриенты (от лат. слова фито — растение). Они защищают растения от солнечных лучей, ветров, вредителей, болезней. А поскольку человек является частью живой природы, то на протяжении многих лет эволюции организм человека приспособился получать из растений все необходимое ради своего выживания. Поэтому все цветное, зеленое и ягодное — это регуляторы многих важных процессов.

Еще жиры. Если употребляете масла, то только нерафинированные (именно в осадке содержатся вещества, оказывающие противовоспалительное действие). Все, что выжато из семян — продукт концентрированный, поэтому его потребляют немного, 1−2 чайные ложки на порцию.

Да, это обобщенные рекомендации. Однако они очень хорошо работают.

Текст публикуется с разрешения автора

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