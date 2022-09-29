Важнейший прием пищи? Действительно ли необходим завтрак

Ничего обязательного для всех в питании нет

Миф о необходимости завтрака для всех.



Наука — дело не простое, а наука о питании — особенно непростая и достаточно молодая. Во многих странах мира, включая Украину, нутрициология не является медицинской дисциплиной, врачи не изучают нутрициологию, а нутрициологи не изучают медицину.

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До сих пор тема питания не кажется столь важной, чтобы ее глубоко преподавать врачам всех специальностей, поэтому до сих пор пациентам по питанию в листе назначений пишется только одно предложение: стол номер 5 или 9 (по-моему, даже эти цифры пишутся наугад).

Поэтому и врачи, и, тем более, не врачи, допускают ошибки, потому что слепо следуют определенным стереотипам, не пытаясь подвергнуть их анализу.

Одним из таких пищевых стереотипов является миф о суперважности завтрака.

Каждый из нас, без преувеличения, слышал и не раз, что завтрак необходим настолько, что если его пропускать, то начнутся какие-то серьезные проблемы со здоровьем, в частности ожирение, образуются камни в желчном или просто не будет «варить» голова.

Многие мои пациенты рассказывают, что проснувшись, сходив в туалет, сразу идут на кухню и завтракают. Прямо сразу. Иногда есть душ, реже зарядка или спортзал.

Ничего обязательного для всех в питании нет. Как нет запрещенных продуктов.

Завтрак можно совместить с обедом

Начнем с того, что метаболизм (обмен веществ) — это система различных биохимических процессов, в результате которых пищевые вещества попадают в организм, усваиваются и превращаются внутри клеток, а продукты обмена выводятся во внешнюю среду. Это если обобщено.

Обмен веществ — необходимое условие существования живых организмов. На этот процесс влияют разные факторы, и это далеко не завтрак. То есть, употребляя или не употребляя завтрак, мы не можем как-то кардинально изменить наш обмен веществ, это было бы слишком банально для такой сложно организованной системы, прошедшей горнило эволюции, как наш организм.

За обмен веществ отвечают наши гены, микробиомы, гормоны, состав пищи, влияние стресса и многие другие факторы.

Мы не являемся одинаковыми машинами, мы по-разному реагируем на одни и те же продукты. Потому и рекомендации не могут быть для всех одинаковыми.

Тема завтраков давно интересовала ученых. Но этот интерес был разным.

И действительно, были исследования, в выводах которых было сказано: завтракайте, потому что кто не завтракает, тот будет иметь проблемы со здоровьем. Если внимательно посмотреть на эти исследования, то окажется, что они длились не больше месяца, дольше всего — 16 недель. Это ничто для каких-то глобальных выводов и тем более для массовых рекомендаций.

Верно ли, что, пропуская завтрак, мы быстрее наберем вес и дойдем до ожирения?

Перед тем, как ответить на этот вопрос, напомню, что у каждого человека свое представление о завтраке. Не говоря уже о традициях страны, семье и просто вкусовых предпочтениях.

Кто любит кашу, кто яйца с сосисками, тост с маслом и сыром, кто-то ограничивается только кофе. И последующий день у каждого разный: кто весь день сидит за компьютером, а кто качается в спортзале или грузит снаряды.

Только в 2019 году в British Medical Journal был обнародован систематический обзор и метаанализ исследований результатов пропущенного завтрака. Во внимание приняли 52 исследования, на которые опирались пищевые рекомендации многих стран. И оказалось, что большинство из них не отвечало требованиям проведения эксперимента, поэтому их выводам доверять нельзя. Из оставшихся 11 выводов не показывали, что завтрак как-то влияет на обмен веществ. Скорее, напротив, получалось, что пропуск завтрака может быть хорошей стратегией для желающего снизить массу тела.

Откуда "растут ноги" у рекомендаций обязательного завтрака?

В 1895 году Джон Харви Келлог изобрел кукурузные хлопья. Он был директором санатория и стал популяризировать идею полезности хлопьев на завтрак. Kellog’s до сих пор популярны на завтрак.

В 20-х годах прошлого столетия идея «большого» завтрака, где есть бекон, яйца и куча всего остального, приобрела большую популярность. Но мало кто знает, что в Америке упали продажи бекона и нужно было быстро поднять спрос на этот продукт.

«Завтрак — самый важный прием пищи». Эта фраза начала распространяться в 1944 году компанией General Foods, выпускавшей орешки с изюмом. Именно в 1944 году для большей веры добавили фразу «эксперты по питанию говорят, что завтрак — важнейший прием пищи за день».

Что касается завтрака, часто используют цитаты «завтракай, как король, обедай, как принц, ужинай, как нищий».

Прогресс не стоит на месте. Методики пищевых исследований совершенствуются, принимают во внимание те исследования, которые охватывают большое количество людей и длятся годы. И даже так эти исследования провести очень тяжело. Только в 2019 году была разработана специализированная научная система оценки исследований.

Что будет, если мы пропустим завтрак?

Мы продлим интервал, в течение которого не едим, что позволит снизить уровень инсулина.

Мы оздоровим свой микробиом. У микробов нашего кишечника, как и у всего живого, есть свой суточный ритм.

После 4−6 часов без пищи некоторые виды микробов начинают размножаться и питаться слоем слизи, который покрывает слизистую кишечника, в результате чего, удаляются токсины, кишечный барьер становится более проницаемым для питательных веществ и более здоровым.

То же касается и нормализации АД, «плохого» холестерина, гликированного гемоглобина.

Можно ли завтракать?

Да, если вам так удобно и комфортно. Но важно, что есть.

1. Употребляйте овощи с каждым приемом пищи не менее 2−3 порций в день.

2. Добавляйте листовую зелень и ягоды.

3. Что касается пропорций овощей и фруктов, то это примерно 3:1.

4. Добавляйте индукторы аутофагии — полиамины — ростки зерно-бобовых, продукты ферментации: квашеную капусту, йогурт, пармезан.

5. Не забывайте о пряностях и пряных травах: куркуме, базилике, розмарине.

6. Хотя бы один-два раза в неделю употребляйте бобовые и орехи.

А еще завтрак можно соединить с обедом.

Текст публикуется с разрешения автора

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