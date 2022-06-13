Больше витаминов и антиоксидантов. Девять овощей, которые полезнее есть приготовленными
Лора Браун: «Высокая температура разрушает клеточные стенки, благодаря чему питательные вещества легче усваиваются организмом» (Фото:Egor Myznik/Unsplash)
Не спешите есть сырыми шпинат, помидоры и сладкий перец — кулинарная обработка может повысить их пищевую ценность
Сыроедение и, в частности, сырое веганское питание — относительно недавний тренд. Считается, что чем меньшей обработке подверглась пища, тем лучше. Однако не все продукты полезнее есть сырыми — на самом деле, у некоторых овощей питательная ценность повышается в результате приготовления. Вот девять примеров.
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