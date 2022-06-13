Больше витаминов и антиоксидантов. Девять овощей, которые полезнее есть приготовленными

13 июня, 22:03
Эксклюзив НВ
Цей матеріал також доступний українською
Лора Браун: «Высокая температура разрушает клеточные стенки, благодаря чему питательные вещества легче усваиваются организмом» (Фото:Egor Myznik/Unsplash)

Лора Браун: «Высокая температура разрушает клеточные стенки, благодаря чему питательные вещества легче усваиваются организмом» (Фото:Egor Myznik/Unsplash)

Лора Браун
Старший преподаватель кафедры нутрициологии Тиссайдского университета

Не спешите есть сырыми шпинат, помидоры и сладкий перец — кулинарная обработка может повысить их пищевую ценность

Сыроедение и, в частности, сырое веганское питание — относительно недавний тренд. Считается, что чем меньшей обработке подверглась пища, тем лучше. Однако не все продукты полезнее есть сырыми — на самом деле, у некоторых овощей питательная ценность повышается в результате приготовления. Вот девять примеров.

Видео дня

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

poster
Подписаться на ежедневную email-рассылку
материалов раздела Life
Оставайтесь в курсе событий из жизни звезд,
новых рецептов, красоты и моды
Каждую среду

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Здоровое питание Советы диетолога

Загрузка...
Показать ещё новости
Радіо НВ
X