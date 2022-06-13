Больше витаминов и антиоксидантов. Девять овощей, которые полезнее есть приготовленными

Не спешите есть сырыми шпинат, помидоры и сладкий перец — кулинарная обработка может повысить их пищевую ценность

Сыроедение и, в частности, сырое веганское питание — относительно недавний тренд. Считается, что чем меньшей обработке подверглась пища, тем лучше. Однако не все продукты полезнее есть сырыми — на самом деле, у некоторых овощей питательная ценность повышается в результате приготовления. Вот девять примеров.



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