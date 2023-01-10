Пять важных советов. Каким должно быть питание мужчин во время войны

Наше здоровье — это наше оружие

Я давно хотела написать о мужском здоровье. Не только потому, что во всем мире мужчины живут меньше, чем женщины, а именно о здоровье украинских мужчин, потому что для них ситуация гораздо сложнее из-за войны.



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Как питаются наши мужчины?

Если на фронте, то получают много стресса, недосыпаний, перееданий или недоеданий, нездоровых привычек (много кофе, курение), много сладостей, нездоровых жиров, мало важных витаминов, природных растительных пигментов (фитонутриентов) и белка.

Немало таких мужчин, испытывающих проблемы с нарушенным обменом веществ и с хроническими заболеваниями, ухудшающими самочувствие, снижающими работоспособность и запускающими много каскадных нарушений в организме.

Мужчины в тылу также, преимущественно, не очень здорово питаются, и у них при этом постоянный фоновый психоэмоциональный стресс, поверхностный сон, заедание стресса, сигареты, а иногда и алкоголь разрушают организм и ускоряют старение и развитие многих заболеваний.

Обмен веществ мужчин, равно как и женщин, регулируется гормонами, в том числе и половыми, которые обеспечивают физическую силу, выносливость, способность приспосабливаться к физическим и психическим нагрузкам (стрессоустойчивость).

На что следует обратить внимание в мужском питании?

1. На присутствие полноценного (со всеми аминокислотами) белка и цинка.

Это яйца, мясо, рыба, сыр твердый, сухое молоко, бобовые, орехи, семена. Цинк также присутствует в тыквенных семенах и отрубном хлебе на закваске.

Белок необходим для восстановления всех клеток организма, для синтеза ферментов, гормонов, а цинк для синтеза половых гормонов и предотвращения увеличения женских гормонов. При хроническом стрессе эти вещества нужны в больших количествах, чем в обычном состоянии.

В стрессовых ситуациях потребность в витамине С может возрастать в десятки раз

Сосиски, консервы, колбаса салями — это также источник белка, но там белок сочетается с большим количеством насыщенного жира и соли, что плохо влияет на работу печени, сердца и сосудов. Поэтому, если нет возможности употреблять яйца и нежирное мясо, то очень желательно дополнять свой рацион белком, богатым биологически активными веществами — это орехи и семена.

Еще очень хорошим источником белка и витаминов группы В являются дрожжевые хлопья. Кроме сплошной пользы они обладают привлекательным вкусом — это смесь мяса, сыра пармезан и грибов.

Если есть возможность, то можно использовать протеиновые коктейли и употреблять их в вечернее время, потому что во время сна происходит усиленное обновление клеток организма.

2. На ежедневное пополнение организма витамином С.

В стрессовых ситуациях потребность в витамине С может возрастать в десятки раз. Дефицит витамина С приводит к мышечной слабости, ослаблению иммунитета, нарушению работы надпочечников, ослабленному ответу на стресс.

Самые дешевые и доступные источники этого витамина — квашеная и свежая капуста, чай из шиповника, лимоны, смородина, перетертая с сахаром. Можно употреблять дополнительно таблетки с витамином С.

Для эффективного усвоения их лучше употреблять в сочетании с естественными цветными продуктами — с перетертой с сахаром смородиной, фруктовым чаем, соком.

3. На то, чтобы в пище были витамины Е, А и D.

Они присутствуют в жирных продуктах — печени (говяжьей и трески), желтках яиц, сваренных всмятку, морской рыбе (витамин D), зародышах пшеницы и нерафинированном подсолнечном, кукурузном, льняном маслах (витамин Е). Дефицит витамина Е проявляется прогрессирующей слабостью, витамина А — ухудшением зрения, особенно в сумерках, длительным заживлением поврежденной кожи и слизистых, проблемами с кишечником. Витамины А, D, Е и К депонируются и хранятся в жировой ткани. Их можно принимать краткими курсами (2 недели — 30 дней) дополнительно один раз в несколько месяцев.

4. На то, чтобы были в достаточном количестве витамины группы В, которые регулируют многие биохимические реакции, в первую очередь — образование энергии.

Доступным источником В-поливитаминного комплекса являются обычные аптечные пивные дрожжи. Это водорастворимые витамины, в организме не скапливающиеся, поэтому дрожжи можно принимать все время.

5. На присутствие так называемых регуляторных факторов — растительных цветных пигментов:

— зеленого и черного чая;

— ягод сушеных, свежих и перетертых с сахаром (в небольшом количестве);

— зелени, пряных трав и овощей: базилика, петрушки, куркумы, чеснока, лука, имбиря;

— каротиноидов: моркови (сушеной или свежей) и помидоров (качественная томатная паста в блюда).

— кверцетина: луковая шелуха (ее можно добавлять в зеленый или черный чай и запаривать, как обычный чай).

Лайфхаки

Я бы советовала передавать на фронт смесь молотых или измельченных корнеплодов — моркови, свеклы, пряных трав (базилик, розмарин), сушеной паприки, помидоров, чеснока, молотой в порошок луковой шелухи, куркумы, — и эту смесь добавлять во все блюда.

К вышеупомянутой смеси и во все кондитерские изделия добавлять молотые в порошок отруби овса, пшеницы, льна и порошка дрожжевых хлопьев. Отруби богаты не только магнием и витаминами группы В, но и разными типами клетчатки, поэтому обеспечивают длительное и плавное поступление глюкозы в кровь, предотвращают формирование инсулинорезистентности, оздоравливают состав микрофлоры кишечника, являются естественным «детоксикантом».

Как применить эти лайфхаки на практике?

1. Во время каждого приема пищи в блюдо добавляйте порошок из смеси сушеных трав, овощей, отрубей и семян.

2. В чай добавляйте сушеные ягоды.

3. Вместо сгущенки используйте сухое молоко. Молоко можно смешать с ложкой какао-порошка и получить полезный антистрессовый напиток для мозга (много магния и антиоксидантов). Выпить перед сном.

4. Для пополнения энергии лучше носить с собой пакетик с орехами — достаточно горсти (1 полной столовой ложки).

5. Тем, кто любит сладкое, советую традиционную «пасту Амосова»: молотые сухофрукты, лимон с кожурой, орехи и мед. К этой смеси можно добавить порошок из луковой шелухи и имбиря.

Понятное дело, что для поддержания здоровья организма необходимо, чтобы все было в гармонии: и питание, и сон, и физическая активность, и положительные эмоции. Однако исходим из того, что имеем. А положительных эмоций пусть нам придают мысли о победе над врагом.

Наше здоровье — наше оружие.

Текст публикуется с разрешения автора

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