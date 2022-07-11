Четыре совета для здоровья. Что стоит убрать из своего рациона

Зерновые полезны и нужны только тогда, когда имеют оболочку

Меня как нутрициолога часто спрашивают, что добавить в свой рацион для здоровья. Но я начинаю с тезиса, что прежде чем что-то полезное добавить, нужно что-то вредное убрать. Ибо у 90% пищевые предпочтения и пристрастия диктуются не мозгом, а населением кишечника. Аппетит и состав тарелки контролирует микробиот. Химические сигналы выделяются бактериями, после чего декодируются нервными клетками кишечника. И только тогда это сообщение получает мозг.



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Итак, уберите из своего рациона:

1. Сахар и подсластители — и появится место для свежих фруктов и ягод

К сахару (в виде конфет, булочек, пирожных, выпечки из муки, очищенного зерна) возникают стойкие бактериальные ассоциации, увеличивается количество патогенной микрофлоры. Сахар провоцирует воспалительные процессы в организме, повреждает волокна коллагена и эластина, отвечающих за молодость и здоровье кожи.

Убрав рафинированный сахар, добавьте ягоды, тем более в сезон (хотя и заморозка ничем не уступает). Ягоды всегда выигрывают по сравнению с фруктами, благодаря тому, что в них много клетчатки, антиоксидантов, полифенолов.

2. Пустую, наполненную крахмалами и быстрыми углеводами пищу (картофельное пюре, макароны быстрого приготовления, хлеб из муки высшего сорта) — и появится место для свежих и сочных овощей, хрустящих и не разваренных крестоцветных, цельнозерновой пасты из альтернативных видов муки.

Очищенное зерно в кашах быстрого приготовления, макаронных изделиях из обработанного, шлифованного зерна, белом хлебе — это пустая пища, в которой нет пищевой ценности. Зерновые полезны и нужны тогда, когда обладают оболочкой. Необходимая для нас польза скрывается именно в оболочке зерна и его эмбриона. Во время производственного процесса (шлифовка, обработка, отбеливание) из зерна удаляется более 75% витаминов и минералов и теряется до 97% клетчатки.

Ягоды всегда выигрывают по сравнению с фруктами

Каши — не панацея. Поэтому заменить их на зелень и хрустящие овощи — хорошая стратегия. Это и anti-age эффект, и профилактика дегенеративных болезней, и уменьшение риска развития онкологических процессов. А еще это вкусно.

Учитесь сочетать на тарелке разноцветные овощи: оранжевые и красные содержат прокаротиноиды, крестоцветные благодаря сульфорафану дают гепатопротекторный эффект (усиливается сопротивляемость печени), зелень богата фолатами, которые активируют иммунные клетки в кишечнике и защищают организм от гомоцистеина (токсичной аминокислоты, концентрация которой увеличивается при малоподвижном образе жизни, избыточном весе, атеросклерозе).

Такая тарелка свежих и сочных овощей, хрустящих и не разваренных крестоцветных, цельнозерновой пасты из альтернативных видов муки — это концентрация антиоксидантов и витаминов, работа с митохондриями, очищение сосудов, активизация ферментов (а значит, и отсутствие тяжести, метеоризма и изжоги).

3. Напитки из молока (и с молоком), газированные воды, пакетированные соки — и появится желание утолить жажду чистой водой.

А с чистой водой можно экспериментировать. Добавьте имбирь с лимонным соком или куркуму и черный перец и усилите пищевую ценность напитка. Имбирь — это витамины А, С, В1 и В2, цинк, магний, кальций, фосфор, натрий, железо, почти все незаменимые аминокислоты, органические кислоты. Цитрусовые — стимуляция ферментов, куркума и перец — улучшение кровотока в сосудах.

4. Фритюр и жареные и блюда — и у вас обновятся рецепторы и вы начнете чувствовать вкусы настоящей, чистой пищи.

Трансжиры вызывают воспаление сосудов, развитие атеросклероза, ишемической болезни сердца, риск сахарного диабета II типа, нейродегенеративных заболеваний. Ухудшается работа нервных клеток, ухудшается снабжение кислорода в мозг.

Преобладания жирной, рафинированной, переработанной пищи и фритюра уничтожают микробное разнообразие кишечника, стимулируют рост патогенных бактерий. А это прямой путь к воспалительным заболеваниям и хроническим состояниям.

Замените в своей тарелке «плохие жиры» (насыщенные и трансжирные кислоты) другими жирами. Теми, без которых невозможно здоровое существование клеток. А это, в первую очередь, источники Омега-3: жирная рыба (скумбрия, свежая сельдь, сардины, печень трески, все подвиды лососевых), разнообразие семян (конопля, кунжут, сонях, тыква, лен и т. д. ), сушеные орехи, подчеркиваю: не жареные (это все любимые, от грецкого до кедрового, миндаля и макадамии).

Убрать лишнее, а на его место добавить полезное. Так менять повадки проще, приятнее и эффективнее!

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