Полезнее, чем средиземноморская? Что стоит знать о скандинавской диете

Основу этого типа питания составляет растительная пища, а также жирная рыба и обезжиренные молочные продукты

Совместно с Экави Георгусопулу, доцентом кафедры питания и диетологии Университета Канберры



Кажется, что каждый месяц в интернете набирает популярность какая-нибудь новая диета. Одна из последних — скандинавская, которая, по словам некоторых, может оказаться полезнее для здоровья, чем средиземноморская . При этом научные свидетельства начинают указывать на то, что она может обладать как минимум некоторыми аналогичными положительными эффектами.

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Основу скандинавской диеты составляют традиционные продукты питания, доступные в странах Северной Европы. Среди ключевых компонентов — цельные зерна (особенно рожь, ячмень и овес), фрукты (в первую очередь, ягоды), корнеплоды (такие как свекла, морковь и репа), жирная рыба (в том числе лосось, тунец и скумбрия), а также бобовые и обезжиренные молочные продукты.

Но в отличие от средиземноморской диеты ,



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