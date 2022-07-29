Полезнее, чем средиземноморская? Что стоит знать о скандинавской диете

29 июля, 22:46
Эксклюзив НВ
Лосось — один из ключевых компонентов скандинавской диеты (Фото:composter-box/Depositphotos)

Лосось — один из ключевых компонентов скандинавской диеты (Фото:composter-box/Depositphotos)

Дуэйн Меллор
Диетолог, старший преподаватель Астонского университета

Основу этого типа питания составляет растительная пища, а также жирная рыба и обезжиренные молочные продукты

Совместно с Экави Георгусопулу, доцентом кафедры питания и диетологии Университета Канберры

Кажется, что каждый месяц в интернете набирает популярность какая-нибудь новая диета. Одна из последних — скандинавская, которая, по словам некоторых, может оказаться полезнее для здоровья, чем средиземноморская. При этом научные свидетельства начинают указывать на то, что она может обладать как минимум некоторыми аналогичными положительными эффектами.

Видео дня

Основу скандинавской диеты составляют традиционные продукты питания, доступные в странах Северной Европы. Среди ключевых компонентов — цельные зерна (особенно рожь, ячмень и овес), фрукты (в первую очередь, ягоды), корнеплоды (такие как свекла, морковь и репа), жирная рыба (в том числе лосось, тунец и скумбрия), а также бобовые и обезжиренные молочные продукты.

Но в отличие от средиземноморской диеты,

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Depositphotos

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Здоровье Средиземноморская диета Правильное питание

Загрузка...
Показать ещё новости
Радіо НВ
X