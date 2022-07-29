Полезнее, чем средиземноморская? Что стоит знать о скандинавской диете
Лосось — один из ключевых компонентов скандинавской диеты (Фото:composter-box/Depositphotos)
Основу этого типа питания составляет растительная пища, а также жирная рыба и обезжиренные молочные продукты
Совместно с Экави Георгусопулу, доцентом кафедры питания и диетологии Университета Канберры
Кажется, что каждый месяц в интернете набирает популярность какая-нибудь новая диета. Одна из последних — скандинавская, которая, по словам некоторых, может оказаться полезнее для здоровья, чем средиземноморская. При этом научные свидетельства начинают указывать на то, что она может обладать как минимум некоторыми аналогичными положительными эффектами.
Основу скандинавской диеты составляют традиционные продукты питания, доступные в странах Северной Европы. Среди ключевых компонентов — цельные зерна (особенно рожь, ячмень и овес), фрукты (в первую очередь, ягоды), корнеплоды (такие как свекла, морковь и репа), жирная рыба (в том числе лосось, тунец и скумбрия), а также бобовые и обезжиренные молочные продукты.
Но в отличие от средиземноморской диеты,
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