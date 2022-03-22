Чтобы восстановить силы. Пять советов для лучшего сна

Не позвольте войне украсть ваши сны

Сирены, эмоции, тревога, плохой сон. Такова сегодняшняя наша действительность. Даже те, кто сейчас в благополучных городках Европы, тоже живут и спят в тревоге.



Именно сон очень тесно связан с нашими эмоциями, стрессом и физическим здоровьем. Присутствие сильных негативных эмоций способствует накоплению нейромедиаторов возбуждения в нейронах, что вызывает гиперактивацию нервной системы и подавление всех механизмов засыпания. Даже при засыпании сон поверхностный, непродолжительный (раннее пробуждение в 4−5 часов) и не дает ощущения отдыха.

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Такое состояние называют стрессовой инсомнией (бессонницей).

Старайтесь « наспать» в течение суток хотя бы семь часов

Сон — это лекарство. Сон лечит и восстанавливает силы. Даже если сирена будит вас по несколько раз за ночь, старайтесь «наспать» в течение суток хотя бы семь часов. Однако компенсировать днем следует коротким сном примерно 15 минут, после него будет ощущение энергии.

Но многим уснуть трудно из-за удручающих мыслей, и сон поверхностный, с частыми пробуждениями.

Что может способствовать лучшему качеству сна?

1. Стараться по возможности не смотреть сцены войны и страданий. Да, вы скажете, что это невозможно. Но это возможно.

2. Овсяная молочная каша на ужин. Или молочно-банановый коктейль с ложечкой меда (сахара). Или теплое молоко с ложечкой меда (сахара). В молоке имеется аминокислота триптофан, из которой путем биохимических преобразований синтезируется мелатонин, а мед (глюкоза) помогает эту аминокислоту транспортировать в мозг.

3. Если есть возможность, примите теплый душ или положите грелку или полуторалитровую бутылку с горячей водой под ноги. Грелку или бутылку хорошо завернуть в натуральную ткань.

4. Мягкая согревающая повязка на глаза.

5. Если есть возможность, используйте простые средства с легким успокаивающим эффектом:

— таблетку магния с витамином В6;

— чаи: из ромашки, лаванды, мелиссы, зверобоя (можно с ложечкой меда или сахара);

— более выраженными свойствами обладает настойка пиона (мое любимое средство) или пустырника (пустырник): неполная чайная ложка (10−15 капель) на полстакана теплой воды. Можно эту настойку давать и подросткам с 12 лет — по 1 капле на год жизни;

— таблетку с экстрактом валерианы или настойку/экстракт — так же, 10−15 капель на полстакана воды.

Все эти травяные чаи и средства не обладают клинически доказанными эффектами воздействия на сон, однако имеют доказанные транквилизирующие (успокаивающие) эффекты.

Текст публикуется с разрешения автора

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