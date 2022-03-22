Чтобы восстановить силы. Пять советов для лучшего сна
Оксана Скиталинская: «Сон — это лекарство» (Фото:AndreyPopov/Depositphotos)
Не позвольте войне украсть ваши сны
Сирены, эмоции, тревога, плохой сон. Такова сегодняшняя наша действительность. Даже те, кто сейчас в благополучных городках Европы, тоже живут и спят в тревоге.
Именно сон очень тесно связан с нашими эмоциями, стрессом и физическим здоровьем. Присутствие сильных негативных эмоций способствует накоплению нейромедиаторов возбуждения в нейронах, что вызывает гиперактивацию нервной системы и подавление всех механизмов засыпания. Даже при засыпании сон поверхностный, непродолжительный (раннее пробуждение в 4−5 часов) и не дает ощущения отдыха.
Такое состояние называют стрессовой инсомнией (бессонницей).
Старайтесь «наспать» в течение суток хотя бы семь часов
Сон — это лекарство. Сон лечит и восстанавливает силы. Даже если сирена будит вас по несколько раз за ночь, старайтесь «наспать» в течение суток хотя бы семь часов. Однако компенсировать днем следует коротким сном примерно 15 минут, после него будет ощущение энергии.
Но многим уснуть трудно из-за удручающих мыслей, и сон поверхностный, с частыми пробуждениями.
Что может способствовать лучшему качеству сна?
1. Стараться по возможности не смотреть сцены войны и страданий. Да, вы скажете, что это невозможно. Но это возможно.
2. Овсяная молочная каша на ужин. Или молочно-банановый коктейль с ложечкой меда (сахара). Или теплое молоко с ложечкой меда (сахара). В молоке имеется аминокислота триптофан, из которой путем биохимических преобразований синтезируется мелатонин, а мед (глюкоза) помогает эту аминокислоту транспортировать в мозг.
3. Если есть возможность, примите теплый душ или положите грелку или полуторалитровую бутылку с горячей водой под ноги. Грелку или бутылку хорошо завернуть в натуральную ткань.
4. Мягкая согревающая повязка на глаза.
5. Если есть возможность, используйте простые средства с легким успокаивающим эффектом:
— таблетку магния с витамином В6;
— чаи: из ромашки, лаванды, мелиссы, зверобоя (можно с ложечкой меда или сахара);
— более выраженными свойствами обладает настойка пиона (мое любимое средство) или пустырника (пустырник): неполная чайная ложка (10−15 капель) на полстакана теплой воды. Можно эту настойку давать и подросткам с 12 лет — по 1 капле на год жизни;
— таблетку с экстрактом валерианы или настойку/экстракт — так же, 10−15 капель на полстакана воды.
Все эти травяные чаи и средства не обладают клинически доказанными эффектами воздействия на сон, однако имеют доказанные транквилизирующие (успокаивающие) эффекты.
Текст публикуется с разрешения автора
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