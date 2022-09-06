Время позаботиться о себе. Как подготовить организм к холодному сезону

В идеале следует получать питательные вещества из продуктов, но когда это невозможно, на помощь приходят добавки

Пришла осень — дождь, холод, отсутствие солнца. А на очереди еще зима… Как со всем этим справиться? Это всего лишь вопрос знаний и мотивации. Осень и зима — идеальное время, чтобы позаботиться о себе, своей душе и своем теле, одновременно повышая иммунитет.



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Как подготовить организм к холодному сезону

Любая смена времен года не ограничивается изменениями природы и оказывает большое влияние на ритмы и здоровье нашего организма. И в каждый сезон нужно правильно «входить».

Наладьте питание

Лето закончилось, а осень — это всегда больше о правилах, расписании и вхождении в график. Осенью и правда легче сдать анализы, пройти консультации специалистов, а также наладить питание, включив в рацион продукты, которое будут насыщать витаминами, давать энергию и здоровье. Ешьте сезонные продукты — они обеспечивают ваш организм тем, что ему нужно, в течение каждого сезона.

Начинайте пить теплые напитки с имбирем, лимоном и куркумой.

Включите в рацион сезонные корнеплоды: тыква, батат, морковь, свекла ( эти овощи ешьте до 14:00), кабачки, пастернак, репа.

эти овощи ешьте до 14:00), кабачки, пастернак, репа. Включите в рацион фрукты: гранаты, яблоки, клюква, груши, виноград. В них есть все необходимые витамины и микроэлементы. Но только до завтрака и/или до обеда.

Включите в рацион специи, которые бодрят и укрепляют иммунитет: корица, имбирь, чеснок, куркума, тмин, паприка, черный перец, гвоздика.

Ешьте очищающие организм, богатые минералами зеленые овощи, такие как руккола, шпинат, брюссельская и белокочанная капуста.

Получайте достаточное количество белка либо из чистых источников животного происхождения, либо из полноценных веганских продуктов. Вымоченные орехи, органические яйца, дикая рыба, говядина травяного откорма и органическая птица — хорошие варианты.

Избегайте кофеина, алкоголя, рафинированного сахара, фаст-фуда. Эти продукты наносят серьезный ущерб организму.

Включите в распорядок дня прием витаминов и минералов

Вы можете уделить много внимания тому, насколько тепло вы одеты. Однако важнее то, что вы вкладываете в свое тело, а не носите на нем. Питательные вещества помогают организму работать исправно и защищают его от микробов и вирусов. В идеале следует получать питательные вещества из продуктов, однако мы знаем, что порой это невозможно. Тут на помощь приходят добавки.

Витамин D. Абсолютно всем, от рождения до старости, рекомендовано принимать этот витамин, так как он обеспечивает энергией, защищает от диабета и вирусных заболеваний. Витамин D улучшает здоровье костей, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, защищает организм от простуды и гриппа. Он также помогает бороться с зимней хандрой.

Витамин С (аскорбат натрия). Обеспечивает защиту иммунной системы, что особенно актуально для предотвращения простуды и гриппа, а также помогает организму выводить токсины, питает кожу, важен для здоровья костей и зубов и помогает заживлять раны.

Сон исцеляет организм

Витамин В. Витамины группы В отвечают за жизненно важные метаболические функции. Они незаменимы для выработки энергии, нормального функционирования нервной системы и регенерации мышц и кожи. Низкий уровень витамина B12 может привести к перепадам настроения и усталости.

Витамин Е. Оказывает антиоксидантное действие на организм, облегчает очистку печени и других органов от токсинов и свободных радикалов. Есть связь между иммунитетом и дефицитом витамина Е, например, он ускоряет выздоровление. Кроме того, витамин Е является кофактором для усвоения витамина D, поэтому пить их нужно вместе. Принимайте витамин не больше двух месяцев.

Магний. Важен для здоровой нервной и мышечной функции, способствует качественному отдыху и помогает справиться со стрессом. Рекомендуется принимать 450 мг магния в день для поддержания энергии, улучшения сна и расслабления. Особенно, если есть судороги.

Омега-3. Среди благотворных эффектов — снижение артериального давления, борьба с депрессией и тревогой, снижение уровня триглицеридов, замедление образования бляшек в артериях, снижение риска инфаркта и инсульта, здоровье глаз и мозга. Дефицит незаменимых жирных кислот может вызвать ряд проблем, включая усталость, плохую память, сухость кожи, перепады настроения, депрессию и плохое кровообращение. Эти симптомы имеют тенденцию усугубляться в долгие холодные месяцы.

Цинк. Широко известен как один из самых важных минералов для нашего организма. Участвует во многих процессах, поддерживая нормальный метаболизм макронутриентов, иммунную функцию и хорошее состояние волос, ногтей и кожи — именно то, что нам так нужно в холодный период. Очень важен при вирусах и для поднятия тестостерона.

Железо. Не только помогает укрепить иммунную систему в сезон простуды и гриппа, но также поддерживает высокий уровень энергии, несмотря на короткие дни и снижение физической активности. Железо также помогает переносить кислород по всему телу, питая все органы, чтобы они продолжали функционировать оптимально. Но принимать его только после сдачи анализа на ферритин.

Обеспечьте организму иммунную поддержку

Иммунитет — это тонко сбалансированная система, которая защищает наш организм от вирусов и бактерий. При слабом иммунном ответе на атаку организм заболевает. При избыточном — получаем аутоиммунное заболевание.

Главный барьер против патогенных бактерий — это кишечник. От 1 кг до 3 кг вашего веса — это вес бактерий, живущих в толстом кишечнике. Многие из них — полезные бактерии, которые помогают отразить инородную атаку. Поэтому важно поддерживать ЖКТ в хорошем состоянии.

Чтобы помочь развиваться полезным видам бактерий, нужно есть продукты с большим содержанием клетчатки: фрукты, ягоды, овощи, зелень, а также убрать сладости, сахар и переработанные продукты.

Пейте достаточно воды

Как всегда, гидратация очень важна. Избегать обезвоживания в холодное время года не менее важно, чем летом. Поддержание водного баланса заряжает энергией, помогает защитить кожу от сухого холодного зимнего воздуха и поддерживает тело в отличной форме.

Норма потребления воды — 30−40 мл на килограмм веса вашего тела. Пейте теплую чистую воду, воду с фруктами и ягодами. Можно пить травяные чаи.

Наладьте сон

Обязательно хорошо спите. В среднем, человеку нужно 8 часов сна в сутки. Но важнее, когда вы ложитесь спать. Идеально — в 22:00—23:00 . Если вы не высыпаетесь, ваше тело чрезвычайно уязвимо для болезней. Сон перезаряжает наши батареи, исцеляет организм, особенно мозг и, гормональную систему, регулирует работу систем очистки организма и делает нас психологически устойчивыми.

То, сколько вы спите, очень важно для поддержания оптимального здоровья. Постоянство режима сна также играет большую роль. Наши тела следуют циркадному ритму, а он зависит от постоянства. Чем менее устойчив режим сна, тем выше риск развития ожирения, гипертонии, повышенного уровня сахара в крови, сердечных заболеваний и других проблем со здоровьем. И наоборот: люди, которые ложатся спать рано, засыпают и просыпаются примерно в одно и то же время каждый день — быстрее засыпают, дольше спят и лучшее высыпаются. Также у них лучшая умственная работоспособность, настроение, лучший иммунитет и общее состояние здоровья, плюс меньший риск заболеваемости диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Попробуйте переходить на новый режим постепенно, сдвигая время отхода ко сну каждый раз на 15 минут, пока не достигнете своей цели и не научитесь засыпать в 22:00.

Ограничьте воздействие искусственного света перед сном. Выключайте компьютеры, планшеты, мобильные телефоны и телевизоры за час до сна. Ужинайте за 3 часа до сна.

Двигайтесь

Могут ли физические упражнения помочь в профилактике бактериальных и вирусных инфекций и укреплении иммунной системы? Да, регулярная физическая активность играет важную роль в сохранении здоровья и предотвращении болезней. Она улучшает общее состояние организма, а это помогает поддержать полноценное функционирование иммунной системы.

Вообще спорт приносит пользу вашему телу несколькими способами, и укрепление иммунитета — лишь один из них. Но важно помнить, что имеет значение частота, продолжительность и интенсивность тренировок. Для укрепления иммунитета лучше всего подходят упражнения средней интенсивности. Оптимальное время занятий — 60 минут в день. Если вы делаете это ежедневно или почти ежедневно, ваши иммунная и метаболическая системы укрепляются. Но длительные высокоинтенсивные тренировки, особенно без надлежащего отдыха и восстановления, подавляют иммунную систему. Так что не переусердствуйте.

Больше советов Оксаны Соколовой читайте в книге Здоровый рацион для лучшей версии себя

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