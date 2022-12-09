Когда становится холоднее. Как не замерзнуть дома без отопления

Эти советы пригодятся тем, кто ведет сидячий образ жизни

Совместно с Хью Монтгомери, профессором Университетского колледжа Лондона



Если вы работаете из дома постоянно или часть рабочего дня, велика вероятность, что с наступлением зимы в вашем домашнем офисе становится холоднее. Но учитывая, как дорого в наши дни обходится отопление, включать его на весь день не всем карману. Так что же можно делать, чтобы не мерзнуть?

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С точки зрения эволюции, мы — тропические животные: без одежды и в состоянии покоя мы лучше всего чувствуем себя при температуре окружающей среды около 28 °C и средней температуре поверхности кожи 33 °C. Но для выживания и нормальной жизнедеятельности нам также необходимо поддерживать внутреннюю температуру тела на уровне приблизительно 37 °C. Этот процесс называется терморегуляция, и чтобы ее обеспечить, наше тело распознает собственную температуру — для этого у нас есть терморецепторы, расположенные не только под самой поверхностью кожи, но и в более глубоколежащих тканях, таких как мозг, — а затем соответствующим образом регулирует теплообразование, повышение температуры и теплопотери.

В холодном помещении первыми активируются холодовые рецепторы кожи,