Даже в небольших количествах. Как алкоголь влияет на мозг

Безопасной дозы спиртного не существует

Легкий алкоголь гид.



Если вы не пьете, начинать пить нет никаких причин.

Нет безопасной или полезной дозы алкоголя. Есть низкорисковые дозы и те, которые ваше тело может терпеть и хоть как-то адекватно перерабатывать и выводить (вредные стартуют с 2,5 — 3 бокалов вина).

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Алкоголь токсичен

Не только для печени. А еще он оказывает влияние на уровень сахара в крови. Их колебания — это беда современности и бустер многих состояний, с которыми мы боремся. Алкоголь вредит органам пищеварения. Его регулярное употребление повышает уровень эстрогена у мужчин и женщин.

Пусть это будет чистый напиток

Хроническое употребление алкоголя, даже в умеренных количествах (1−2 порции в день), может нарушить работу мозга. Когда люди пьют, префронтальная кора головного мозга и нисходящее торможение ослабляются, а импульсивное поведение растет, но также перенастраиваются схемы и за пределами употребления спиртного. Алкоголь угнетает цепи, контролирующие память.

Для большинства вредное влияние алкоголя на перестройку нейронных цепей обратимо через 2−6 месяцев воздержания.

Риск рака молочной железы повышается среди пьющих женщин: на каждые 10 г алкоголя, потребляемых в день, риск рака увеличивается на 4−13% (алкоголь ускоряет рост опухоли и уничтожает молекулы, подавляющие их рост).

Алкоголь и стресс

У пьющих даже в небольших количествах, то есть одна порция за вечер, увеличивается высвобождение кортизола из надпочечников в трезвом состоянии. Поэтому эти люди испытывают больше стресса и тревоги, когда не пьют.

С повышением толерантности к алкоголю вы все меньше чувствуете состояние хорошего самочувствия и все больше чувствуете боль (поэтому пьете больше, чтобы попытаться снова повысить дофамин и серотонин).

Если уж выбирать — выберите самый любимый

Если пьете — это выбор удовольствия, гедонизма, социальный выбор и немного антистресс, а не выбор здоровья.⠀

Пусть это будет чистый напиток. Игристое сухое вино или чистые дистилляты (хорошо, если не из зерновых и сахаров — мескаль, коньяк, битеры). Без колы, сиропов и не пиво, а если уж и пиво, то для сахара крови — ИПА. Для коктейлей берите газировку и лимон вместо тоника или соков, если можете. ⠀

Вино является лучшим выбором для устойчивого уровня глюкозы.

Алкоголь, сахар и внешний вид

Алкоголь и сахар повышают уровень воспаления, что вызывает все ваши «любимые» дисфункции кожи: сыпь и прыщи, преждевременное заметное старение и пигментацию, отеки и обезвоживание.

Уменьшение потребления алкоголя и пища, богатая противовоспалительными продуктами, важны для контроля воспаления и укрепления кожи.

Противовоспалительное — это достаточный сон, вода, спорт регулярно, менеджмент стресса и фокус на овощах, зелени, рыбе и морепродуктах, яйцах, орехах и семенах, цельных псевдозлаковых (гречка, киноа, пшено, амарант), ягодах и фруктах, а не пшенице, рисе, булках, творожных десертах и сосисках.

Дам памятку моему любимому врачу-косметологу:

Сахар

— Уничтожает на полной мощности коллаген и эластин, вызывая преждевременное старение;

— Вызывает воспаление, которое может привести к высыпаниям и пятнам;

— Усиливает псориаз, розацеа, экземы разной этиологии.

Алкоголь

— Обезвоживает организм, что проявляется в виде шелушащейся сухой кожи, увеличении тонких линий и морщин;

— Расширяет кровеносные сосуды, вызывая покраснение кожи;

— Влечет за собой задержку воды на лице, что приводит к отекам, одутловатости, тусклому цвету лица.

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Текст публикуется с разрешения автора

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