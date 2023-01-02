Даже в небольших количествах. Как алкоголь влияет на мозг
Анастасия Голобородько: «Вино — наилучший выбор для стабильного уровня глюкозы» (Фото:Skitterphoto/Pexels)
Безопасной дозы спиртного не существует
Легкий алкоголь гид.
Если вы не пьете, начинать пить нет никаких причин.
Нет безопасной или полезной дозы алкоголя. Есть низкорисковые дозы и те, которые ваше тело может терпеть и хоть как-то адекватно перерабатывать и выводить (вредные стартуют с 2,5 — 3 бокалов вина).
Алкоголь токсичен
Не только для печени. А еще он оказывает влияние на уровень сахара в крови. Их колебания — это беда современности и бустер многих состояний, с которыми мы боремся. Алкоголь вредит органам пищеварения. Его регулярное употребление повышает уровень эстрогена у мужчин и женщин.
Пусть это будет чистый напиток
Хроническое употребление алкоголя, даже в умеренных количествах (1−2 порции в день), может нарушить работу мозга. Когда люди пьют, префронтальная кора головного мозга и нисходящее торможение ослабляются, а импульсивное поведение растет, но также перенастраиваются схемы и за пределами употребления спиртного. Алкоголь угнетает цепи, контролирующие память.
Для большинства вредное влияние алкоголя на перестройку нейронных цепей обратимо через 2−6 месяцев воздержания.
Риск рака молочной железы повышается среди пьющих женщин: на каждые 10 г алкоголя, потребляемых в день, риск рака увеличивается на 4−13% (алкоголь ускоряет рост опухоли и уничтожает молекулы, подавляющие их рост).
Алкоголь и стресс
У пьющих даже в небольших количествах, то есть одна порция за вечер, увеличивается высвобождение кортизола из надпочечников в трезвом состоянии. Поэтому эти люди испытывают больше стресса и тревоги, когда не пьют.
С повышением толерантности к алкоголю вы все меньше чувствуете состояние хорошего самочувствия и все больше чувствуете боль (поэтому пьете больше, чтобы попытаться снова повысить дофамин и серотонин).
Если уж выбирать — выберите самый любимый
Если пьете — это выбор удовольствия, гедонизма, социальный выбор и немного антистресс, а не выбор здоровья.⠀
Пусть это будет чистый напиток. Игристое сухое вино или чистые дистилляты (хорошо, если не из зерновых и сахаров — мескаль, коньяк, битеры). Без колы, сиропов и не пиво, а если уж и пиво, то для сахара крови — ИПА. Для коктейлей берите газировку и лимон вместо тоника или соков, если можете. ⠀
Вино является лучшим выбором для устойчивого уровня глюкозы.
Алкоголь, сахар и внешний вид
Алкоголь и сахар повышают уровень воспаления, что вызывает все ваши «любимые» дисфункции кожи: сыпь и прыщи, преждевременное заметное старение и пигментацию, отеки и обезвоживание.
Уменьшение потребления алкоголя и пища, богатая противовоспалительными продуктами, важны для контроля воспаления и укрепления кожи.
Противовоспалительное — это достаточный сон, вода, спорт регулярно, менеджмент стресса и фокус на овощах, зелени, рыбе и морепродуктах, яйцах, орехах и семенах, цельных псевдозлаковых (гречка, киноа, пшено, амарант), ягодах и фруктах, а не пшенице, рисе, булках, творожных десертах и сосисках.
Дам памятку моему любимому врачу-косметологу:
Сахар
— Уничтожает на полной мощности коллаген и эластин, вызывая преждевременное старение;
— Вызывает воспаление, которое может привести к высыпаниям и пятнам;
— Усиливает псориаз, розацеа, экземы разной этиологии.
Алкоголь
— Обезвоживает организм, что проявляется в виде шелушащейся сухой кожи, увеличении тонких линий и морщин;
— Расширяет кровеносные сосуды, вызывая покраснение кожи;
— Влечет за собой задержку воды на лице, что приводит к отекам, одутловатости, тусклому цвету лица.
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