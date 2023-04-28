Для здоровья и долголетия. Восемь самых полезных продуктов

Нам необходима еда, богатая ценными питательными веществами

Что делает еду здоровой? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно сначала понять, какие продукты делают нас больными.



Из всех продуктов, которые больше всего вредят здоровью, сахар занимает первое место. Любой сладкий продукт, резко повышающий инсулин в крови, не только мешает нам стать здоровыми, но и приводит к разным болезням.

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Продукты, истощающие запас нутриентов нашего организма, вместо того чтобы его пополнять, также приводят к заболеваниям. Нам нужны продукты, богатые ценными питательными веществами, и улучшающие их усвоение, то есть низкоуглеводные.

Основные две группы продуктов, не стимулирующих всплеск инсулина, это клетчатка и жир. Что касается белка, он очень непредсказуем. Если растительные белки приводят к незначительному повышению инсулина, то сывороточный белок и мясо (включая морепродукты) может спровоцировать сильный всплеск.

Если говорить о питательных веществах, то нам нужны не только витамины, минералы и незаменимые жирные кислоты, но также и фитонутриенты, содержащиеся в растениях, ведь они приносят дополнительную пользу, не меньшую, чем минералы и витамины.

Итак, какие продукты наиболее полезны для нашего здоровья?