Вы удивитесь. Чем опасно позитивное мышление

Исследования показали, что оптимизм порой приводит к неожиданным результатам

Поскольку психиатрия, использующая для лечения психических расстройств медикаментозные и биологические методы, значительно обогнала психотерапию, которая опирается на небиологические подходы, такие как беседа и консультирование, психотерапевтам приходится ставить перед собой альтернативные задачи. Одно из популярных направлений предлагает сосредоточиться не на облегчении душевной боли и травмы тех, кто от них страдает, а на повышении уровня счастья психически здоровых людей.



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Это направление, известное как «позитивная психология», за последнее время расширилось настолько, что стало объединять не только психологов, но и социальных работников, лайф-коучей и сторонников нетрадиционной медицины. Однако, как показывают исследования, у этого подхода есть и негативная сторона.

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