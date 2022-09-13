Чтобы меньше переживать и стать свободнее. Пять иллюзий, от которых мне пришлось избавиться

Большинству людей нет дела до того, что с вами происходит

Принять жизнь такой, какова она есть, непросто. Гораздо легче оставаться в блаженном неведении и не знать, из чего делается колбаса.



На протяжении долгого времени я был жертвой множества иллюзий в отношении людей, работы, моей жизни и нашего мира. Годами я ощущал ужасную тревогу, растерянность, постоянно переживал из-за того, как все сложится, и испытывал стресс, когда получалось не так, как планировалось.

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По прошествии многих лет терапии, проб, ошибок и повторных попыток я понял, что был в плену нескольких заблуждений, которые не имели ничего общего с правдой.

Принять эту горькую истину было непросто. Но сделав это, я стал гораздо меньше переживать и тревожиться из-за людей, мира и своего будущего. Вот пять иллюзий, от которых мне пришлось избавиться — и это помогло уменьшить беспокойство и почувствовать себя свободнее.

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