Воображаемый контракт с Богом. Самый опасный вопрос, который мы себе часто задаем

Елена Любченко: «Фиксация на вопросе „за что это мне?“ усиливает травму» (Фото:AlexShadyuk/Depositphotos)

Правда в том, что никто ни с кем не договаривался, ни в момент рождения, ни в любой другой момент жизни

«За что нам это все?» — самый частый вопрос, который я слышу в последние месяцы.



«За что так с невинными детьми Бучи?»

«За что снаряд попал именно в мой дом и мою квартиру?»

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«За что такие ужасы переживает мой народ?»

«За что разрушена именно моя жизнь?»

Оставлю за скобками религиозную сторону вопроса. В ней я не специалист. А вот психологическая сторона может многое прояснить.

Израильские исследования травмы и стресса называют такие вопросы «воображаемый контракт с Богом». Это вопросы человека, которому что-то в жизни пообещали и не выполнили. Человека, который с кем-то договорился, что:

«Мир справедлив и предсказуем»;

«Когда ты делаешь добро, с тобой случается добро»;

«Добро всегда побеждает зло, и если вести себя хорошо, то все у тебя будет хорошо».

Но правда заключается в том, что никто ни с кем не договаривался, ни в момент рождения, ни в любой другой момент жизни.

Наш «контракт» действительно воображаемый, правила жизни, основанные на нем, мы тоже выдумали, справляясь с тревогами и страхами, а значит и вопрос «за что?» бессмысленный. Никак не связанный с реальностью.

Нам гораздо легче страдать от воображаемой вины, чем признать свое абсолютное бессилие

Более того, исследования говорят, что фиксация на вопросе «за что это???» усиливает травму, затягивает процесс выхода из стресса, мешает стабилизации жизни.

То есть доказано, что вопрос этот вреден для здоровья и восстановления, как любое инфантильное убеждение, которое искажает реальность и затрудняет принятие уже произошедшего или происходящего в жизни.

Почему же мы продолжаем его задавать?

Самый простой ответ — нам нужно найти хоть какое-то объяснение тому, что превосходит наше понимание; нам нужно как-то справиться с болью и страхом. Нам нужно хотя бы иллюзорное, выдуманное чувство контроля своей жизни. «То, что понял, могу контролировать».

Мы вновь и вновь задаем этот вопрос, будто ответ на него даст нам понимание:

— что именно я сделал не так?

— что я могу исправить, чтобы стало так?

— что я должен делать, чтобы ничего ужасного в моей жизни больше никогда не произошло?

Немного похоже на вопросы маленького ребенка родителям, задаваемые для избежания очередного наказания. Странно, правда? Мы ведь уже не маленькие.

А хоть сколько-нибудь научное объяснение происходящего основывается на нескольких доказанных фактах.

На том, что в мире много хаоса, случайных и непредсказуемых совпадений и событий. Что мир, а вместе с ним и наша жизнь, усложняется и некоторые события не зависят от нашего хорошего поведения, а зависят от случайности, миллиона совпавших факторов, недоразумения.

Что нашей психике сложно вынести тот факт, что есть есть сферы и ситуации, в которых мы бессильны, которые не можем контролировать и на которые совершенно никак не можем влиять.

Нам невыносимо объяснять случайностью события, которые полностью переворачивают нашу жизнь, отбирают любимых, разрушают будущее, приносят смерть хорошим невинным людям.

Нам гораздо легче страдать от воображаемой вины («я мог что-то сделать, но не сделал», хотя здравый смысл говорит, что не мог), чем признать свое абсолютное бессилие и то, что на что-то действительно мы повлиять не можем.

Повторю, такая фиксация на несправедливости мира или вине ухудшает наше психологическое состояние.

Что делать, чтобы действительно помочь себе пережить травмирующее событие?

(Понимаем, что эти пункты — ориентиры сложного процесса, который часто лучше проходить со специалистом)

1. Перестать искать ответ на вопрос, на который ответа не существует.

2. Принять факт, смириться, что на что-то мы не можем повлиять (например, на прошлое, стихию, катастрофу)

3. Найти то, на что мы влиять в своей жизни можем, внимательно присмотревшись к своему здесь-и-сейчас.

4. Исходя из этого действовать, опираясь на новый контекст своей жизни.

Текст публикуется с разрешения автора

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