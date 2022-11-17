Будьте осторожны. Как шутить сейчас, чтобы избежать недоразумений

Если в наших словах заложен сарказм, это может восприниматься не как юмор, а как проявление агрессии



Я хотела поговорить о шутках, мемах и о чувстве юмора. Вернее, об их возможном восприятии сейчас. Когда я провожу семинары, я тестирую группу — реагируют ли участники на шутки. Адекватная реакция на адекватную шутку (надеюсь еще пока на свое чувство юмора) многое говорит о состоянии человека и его контакте с реальностью и о динамике группы.



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Что может происходить сейчас: наша лимбическая система перегружена. Она все время сканирует пространство на опасность и настроена искать ее. Помните, как у подростков, во всем видящих насмешку, угрозу (я и в мирное время просила родителей: «Пожалуйста, будьте осторожны с шутками, в них не должно быть подначивания, обесценивания, потому что сразу будет откат в агрессии или избегании контакта»). Сейчас мы можем проявлять такие же реакции. Восприятие сейчас очень обострено.

Юмор — это обезболивающее

На анализ, контроль, осознание может не хватать сил. И мы можем не считать, что человек шутит, что нас не хотят обидеть, что человек не проявляет агрессию.

Если конкретизировать, то сейчас чаще воспринимается не то, что мы говорим, а как мы говорим. И если в наших словах заложен сарказм, это может восприниматься не как шутка, а как проявление агрессии.

Скорее всего, мы безопасно можем смеяться, высмеивать, насмехаться над врагами. Это просто лекарство сейчас.

Легче — однозначнее — воспринимается черный юмор. Потому что сейчас мы находимся в поляризованном мире.

Саркастические шутки над «своими» могут вызывать чувство опасности, могут считываться как проявления вербальной агрессии. На них мы можем реагировать как на угрозу. И вообще чувствительность сейчас может быть повышена.

А вот шутки, поддерживающие своих и обесценивающих врагов (как прекрасная серия о Залужном), безопасно и прекрасно воспринимаются.

Когда-то на курсе нейропсихологии лектор интересно рассказывала о восприятии визуальных и вербальных шуток. О создании мемов. За их «раскодирование» отвечают разные участки мозга. Есть люди, которые и в мирное время не воспринимают шутки-картинки, а только вербальные шутки, есть те, кто не считывает сочетание визуальных образов и слов. И это не о самом чувстве юмора — это о разном чувстве юмора. И о выстроенных связях между разными участками мозга. А именно сейчас, во время такого нашего долгосрочного стресса, активность этих участков может быть снижена.

Я сейчас так часто прошу об осторожности друг к другу. Сегодня объясняла знакомой, что в комментарии к ее сообщению не было обесценивания, человек так шутил. И что она не потеряла чувство юмора. Просто очень устала и истощена. И объясняла знакомому маркетологу, почему его визуальная шутка — остроумная, кстати — вызывала у читателей возмущение.

Юмор — это обезболивающее. Мне так нравится фраза: «Когда нация над чем-то смеется, она этот опыт отпускает». И наше национальное чувство юмора — это просто встроенный механизм восстановления и возвращения устойчивости — у меня вызывает восторг. Я благодарна всем, чьи картинки и шутки вызывают улыбку, и которые коллекционирую, как сокровища.

Текст публикуется с разрешения автора

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