Все равно ничего не выйдет? Что такое выученная беспомощность и как она возникает
Наталья Кадя: «Один из аспектов выученной беспомощности — эмоциональный дефицит, подавленное состояние, из-за которого мы ощущаем безнадежность» (Фото:Andrea Piacquadio/Pexels)
То, что в нашей жизни часто повторяется, становится для мозга нормой
Мозг постоянно учится. Через каждый опыт, который мы проходим, мозг изучает и формирует наши представления о мире и нас. То, чего в нашей жизни много, то, что в нашем опыте часто повторяется, становится для мозга нормой.
Некоторые такие «нормы» учат нас беспомощности. Сегодняшняя шпаргалка о том, как мы иногда учимся собственной беспомощности в организации.
Синдром выученной беспомощности: что это такое, каковы причины и процесс возникновения?
Выученая беспомощность — это приобретенное, а не врожденное психическое состояние, мышление и поведение, характеризующиеся тем, что человек ведет себя беспомощно, пассивно, не улучшает негативные условия своей жизни, даже если имеет такую возможность: «У меня все равно ничего не получится, не стоит и пробовать».
Как возникает выученная беспомощность?
Как вообще формируется поведение? Как правило, положительный результат наших действий (или отсутствие негативных последствий) приводит к закреплению этих действий в поведении. Это называется «оперантная оговорка»: мы сделали проект и получили премию; мы работали, работали и нас повысили.
Например:
ситуация — предлагают задачу;
автоматическое мнение — «я уже это делал и меня похвалили;
эмоции — уверенность, мотивированность;
поведение — выполнение задачи;
результат — получение благодарности руководителя, подтверждение уверенности в собственных силах и способностях.
Чтобы сформировать беспомощность, нужно поставить человека в такие условия, где его действия не будут влиять на результат
Чтобы сформировать беспомощность, нужно сделать прямо противоположное: поставить человека в такие условия, где его действия не будут влиять на результат.
Причиной возникновения выученной беспомощности становится предыдущий жизненный опыт, в котором человек действительно не имел шанса повлиять на вещи, которые его не устраивали. Поэтому со временем человек перестает чувствовать, что его усилия влияют на ситуацию и приносят результат.
К примеру, руководитель никак не отмечает успехи своей команды, игнорирует хорошие показатели, коммуницирует и критикует только когда что-то не удается. И если такое поведение (критика, обесценивание) становится системной, то у членов команды срабатывает схема:
ситуация — новая задача или проект;
автоматическое мнение — у меня это не получается, я не смогу;
эмоции — тревога, прокрастинация;
поведение — неэффективная работа;
результат — критика за низкую эффективность, закрепление мнения «я не смогу» и в следующий раз такое же поведение.
В результате формируется замкнутый круг.
Процесс возникновения выученной беспомощности: обстоятельства, которые мы не можем контролировать — стиль объяснения причин: предвзятость, устойчивость к объяснению предыдущего опыта, ощущение несостоятельности — ожидание, что контролировать ситуацию и изменить результат невозможно — выученная беспомощность: мотивационный, когнитивный и эмоциональный дефицит.
Мартин Селигман, автор термина, выделяет в выученной беспомощности три основных аспекта:
1. Когнитивный дефицит, связанный с тем, как мы воспринимаем и интерпретируем. Реальность состоит в стойком убеждении, что мы не можем повлиять на ситуацию. Каждый раз, когда перед нами встает проблема, мы автоматически определяем ее как неразрешимую или не решаемую ни для кого в принципе.
2. Мотивационный дефицит, заключающийся в том, что мы не имеем желания и не стремимся разрешить ситуацию. Даже когда проблема не выглядит сложной, мы не чувствуем мотивацию действовать: «Если я считаю, что никак не смогу повлиять на ситуацию, то и желания действовать не возникает».
3. Эмоциональный дефицит — подавленное эмоциональное состояние, из-за которого мы воспринимаем окружающий контекст пессимистично, испытываем безнадежность.
Текст публикуется с разрешения автора
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