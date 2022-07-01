Пять украинских вузов, которые я советовал бы своей дочери

Я часто слышал, что аграрная сфера в Украине — это второе IT, но убедился в этом только после общения со студентами Винницкого аграрного

Сегодняшнее поколение строит свою жизнь более осознанно, чем это в свое время делал я. Когда встал вопрос, куда поступать, не раздумывал. Не потому, что был уверен в своем выборе, а потому, что, признаюсь, мне было безразлично.



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Благодаря своей работе у меня был шанс познакомиться с большим количеством молодых людей и могу утверждать, что молодежь сейчас не такая, какой был я в их возрасте. Она более сознательна, анализирует, как тот или иной выбор повлияет на будущее. Навязать свое мнение или позицию им не удастся. У меня самого 17-летняя дочь, и я вижу, как ревностно она защищает свои границы.

Сейчас одним из самых актуальных вопросов для нашей семьи остается вопрос высшего образования. Обидно, что сегодняшняя молодежь не может полностью сосредоточиться на этом из-за войны, которую Россия развязала на нашей земле. Но как и моей дочери, так и другим абитуриентам вопреки всему нужно строить свое будущее.

До войны мы с командой «pedan|buro» много путешествовали по Украине, в том числе со съемками образовательного тревел-проекта УниверСheck. Посетили более десяти украинских вузов, и для себя я выделил пятерку из них, где бы я хотел, чтобы училась Лера.

1 Сумской государственный университет

Этот вуз среди лучших украинских университетов, а в 2021 году даже возглавил рейтинг. И мне понятно почему. В СумГУ очень прогрессивный подход к обучению — VR-лаборатории, вебинарстудия, медиастудия для студентов-журналистов. Также проводят интерактивные пары онлайн.

Университет активно налаживает международное сотрудничество и позволяет своим студентам обмениваться опытом за рубежом. В целом в СумГУ прослеживается европейский подход к обучению. Об этом свидетельствует даже то, что кроме предметов своей специальности студенты могут выбирать и посещать дополнительные занятия.

КПИ — это город в городе

Что меня, как человека активного, удивило больше всего — это наличие более 100 бесплатных спортивных секций. СумГУ даже имеет свое поле для пляжного волейбола с функцией подогрева песка.

И, конечно же, хорошие условия в общежитии, по крайней мере, в том, где был я. Проживание там не бюджетное, но условия стоят этих денег. Я был бы готов оплачивать такое общежитие для Леры.

2 Винницкий национальный аграрный университет

Я осознаю, что вряд ли моя Лера поступит в аграрный вуз, но не рассказать о ВНАУ не мог. Университет очень удивил. Часто слышал, что аграрная сфера в Украине — это второе IT. Но убедился только после общения со студентами Винницкого аграрного.

Несмотря на узкое направление, в университете много прикладных специальностей. Также много места для практики — поля, лаборатории, зимний сад. У НАУ есть мощное международное сотрудничество, студенты могут проходить практику за рубежом, презентовать там свои стартапы.

Это современный вуз, дающий знания международного уровня.

3 Полтавский государственный медицинский университет

До знакомства со студентами медицинского универа в Полтаве я и не задумывался, сколь долгий путь они проходят, чтобы работать врачами. Это заслуживает уважения!

В вузе удивила материальная база. Также приятно порадовало то, что преподавателями являются практикующие врачи. Да и сам факт, что уже с 3−4 курса студенты подрабатывают, свидетельствует, что их хорошо готовят.

4 Национальный университет Львовская политехника

Первое, что удивляет, это архитектура Львовской Политехники. Учиться в таком вузе, пожалуй, одно удовольствие. Но кроме этого университет имеет и много других преимуществ. Как и все перечисленные выше, он выстраивает сильное международное сотрудничество. Иностранные компании помогают даже в обустройстве учебно-исследовательских аудиторий. Львовская политехника готовит не только сильных специалистов по техническим специальностям, здесь также представлены архитектура и дизайн, издательство и полиграфия, международные отношения.

5 Национальный технический университет Украины Киевский политехнический институт

КПИ — один из лучших технических вузов Украины и напоминает мне кампусы из американских фильмов. Это город в городе, где на одной территории сосредоточены и учебные корпуса и общежития, рядом еще и огромный парк и метро.

Кроме того, огромное преимущество Киевского политехнического, конечно, заключается в том, что он готовит мощных ІТ-специалистов. Для этого есть соответствующая техническая база и квалифицированные преподаватели.

Для себя я отметил эту пятерку. Но даже если моя дочь не выберет ни один из этих университетов, я буду уважать ее решение, потому что в таких важных моментах, как выбор профессии и место обучения, нужно учитывать пожелания детей. Однако если кто-нибудь из абитуриентов прислушается к моему мнению, буду только рад.

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