Проверьте себя. 10 признаков выгорания и 20 факторов, которые ему способствовали

Причиной выгорания может быть как ваше собственное поведение, так и стиль руководства в вашей компании

Выгорание на работе. Это то, что происходит незаметно, постепенно и «накрывает» потом неожиданно, чаще всего в самое неудобное время. Однажды утром вы не можете заставить себя встать с постели и не видите больше смысла во всем, что делаете.



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Люди часто путают эти состояния с ленью, апатией, стрессами, усталостью и даже депрессией. На самом деле все перечисленное — составляющие выгорания.

Как это происходит?

Зона риска выгорания для работника: