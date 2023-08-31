Проверьте себя. 10 признаков выгорания и 20 факторов, которые ему способствовали
Мария Винницкая: «Выгорание может привести к клинической депрессии» (Фото:Karolina Grabowska/Pexels)
Причиной выгорания может быть как ваше собственное поведение, так и стиль руководства в вашей компании
Выгорание на работе. Это то, что происходит незаметно, постепенно и «накрывает» потом неожиданно, чаще всего в самое неудобное время. Однажды утром вы не можете заставить себя встать с постели и не видите больше смысла во всем, что делаете.
Люди часто путают эти состояния с ленью, апатией, стрессами, усталостью и даже депрессией. На самом деле все перечисленное — составляющие выгорания.
Как это происходит?
Зона риска выгорания для работника: