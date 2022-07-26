Повод подумать об отдыхе. Чем опасно выгорание и как его вовремя распознать

Это состояние классифицируется как синдром, а не заболевание, однако не стоит недооценивать его вред для нас

Последние несколько лет словосочетание «Я выгорел» используют скорее как шутку. Я уверен, что вы не раз видели шутливые иллюстрации или видео на эту тему. Но на самом деле эмоциональное выгорание — достаточно серьезный синдром, который может повлиять как на физическое, так и психическое здоровье. В частности, привести к развитию сахарного диабета, сердечно-сосудистых и мышечных заболеваний, спровоцировать бессонницу, депрессию и другие клинические состояния. Так что «Я выгорел» — это не о любви к работе, а более широкой и серьезной проблеме.



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Учитывая, что сейчас украинцы живут в постоянном стрессе, неопределенности и информационной нагрузке, синдром выгорания стал достаточно распространенным. Поэтому предлагаю более подробно разобраться, почему мы подчас чувствуем полное истощение, когда необходимо брать паузу от работы и как предотвращать выгорание.

Болезнь или оправдание: что такое выгорание

Я знаю достаточно большое количество людей, которые считают, что фраза «Я выгорел» — только попытка оправдать лень, нежелание работать и т. д. Но это далеко не так: выгорание включено в Международную классификацию болезней (МКБ-11) как профессиональное явление. Здесь сделаю сразу небольшое объяснение: выгорание классифицируется как синдром, а не заболевание. Но это не повод недооценивать его вред для нас. Также согласно МКБ-11 понятие выгорания проявляется именно в профессиональном контексте.

Итак, выгорание — это синдром, возникающий в результате хронического стресса на рабочем месте, с которым не удалось успешно справиться. Он состоит из комплекса симптомов, среди которых:

нарушение когнитивной сферы: проблемы с концентрацией внимания; трудности в осуществлении умственной деятельности;

чувство постоянной усталости и апатии;

нарушение сна;

проблемы с коммуникацией;

депрессивные мысли;

чувство беспомощности;

расстройства пищевого поведения: отсутствие аппетита, либо напротив, неизменное чувство голода.

Так что если вы замечаете у себя, коллег или близких соответствующие симптомы, это уже весомый повод подумать об отдыхе.

Почему мы эмоционально выгораем

Иногда мы забываем, что люди — это не машины. Много работаем, занимаемся волонтерской деятельностью, решаем бытовые вопросы и игнорируем «биологический запрос».

Наш организм нуждается в правильном режиме восстановления, и если мы вовремя не берем паузу для отдыха, тело и нервная система истощаются. Также есть ряд факторов, ускоряющих состояние выгорания, в частности:

Работать или заниматься волонтерством без отдыха — не лучшая стратегия

1. Хронический стресс. Когда мы находимся в состоянии стресса, наш организм обязан быть в неизменной «боевой готовности». И если в качестве временной меры такая мобилизация ресурсов помогает, то в долгосрочной перспективе организм просто истощается. Эволюция не предполагала, что человек будет работать и будет жить в таком тонусе регулярно. Поэтому, если это возможно, избегайте стрессовых ситуаций. К примеру, вы можете не смотреть постоянно чувствительный контент или не вдаваться в детали, если в конкретный период это эмоционально сложно. От того, что вы узнаете подробности смерти детей или супругов из Бучи и ухнете от этих фактов в эмоциональную яму, никому легче не станет. Напротив, выбьет вас из колеи на несколько дней. Поэтому просто спрашивайте себя перед тем, как что-нибудь читать или смотреть: «Я смогу эту информацию эмоционально осилить?» Если да, тогда нет проблем. Если есть сомнения, отложите статью, видео или фотографии на потом.

2. Нагрузка на работе. Работать или заниматься волонтерством без отдыха — не лучшая стратегия. Сначала вы можете чувствовать состояние подъема и вдохновения, а физическая потребность в отдыхе все равно никуда не исчезает. Так что даже если вам кажется, что работая 24/7, вы все равно полны сил, не стоит игнорировать отдых. К тому же работа «сверх нормы» снижает производительность и может спровоцировать развитие депрессивных состояний. Следует понимать, что война с нами надолго, даже если она закончится через «2−3 недели максимум». Поэтому важно распределять силы, и эмоциональные тоже, как на марафоне. Итак, если вы выбираете между тем, выспаться/полежать/почитать, или пойти поволонтёрить, выбирайте сон или другие активности. Мы не выиграем войну, если кто-то загонит себя до капельницы или гастрита. Но сможем сделать гораздо больше, если будем помогать немного, зато регулярно.

3. Отсутствие быстрых результатов. Далеко не всегда мы можем видеть результаты нашей работы. И это демотивирует, так как мы вкладываем усилия и нам кажется, что они бесполезны.

Во многих странах, в том числе и в Украине, существует «культ работы». Люди стараются работать как можно больше, отказываются от отпусков и выходных, и это считается нормой. Но обычно результат получается обратным. Как для работодателя, так и для работника. А если оценить такие потери в глобальном масштабе, то окажется, что ежегодно мировая экономика недополучает $1 трлн из-за потери производительности в результате депрессий или выгорания.

Как предотвратить выгорание и что делать, если уже « выгорел»

В первую очередь важно соблюдать баланс работы и отдыха. Часто меня спрашивают: как работать на максимуме, но «не перейти границу»? Ответ прост: никак. Человек не может работать постоянно на собственных лимитах и оставаться здоровым. Наш организм ограничен в ресурсах, и ему нужно время на восстановление. Чтобы избежать эмоционального выгорания:

1. Соблюдайте режим: регулярное питание, полноценный сон и умеренные физические нагрузки помогут сохранить здоровье.

2. Комбинируйте деятельность. Если ваша работа связана с умственной активностью — спорт или прогулки помогут восстановиться. И наоборот, если вы многое работаете физически, позвольте себе просто полежать, посмотреть сериал и т. д.

3. Фиксируйте состояние усталости. Не стоит работать «на истощение», порой небольшой перерыв поможет вам предотвратить выгорание в будущем.

4. Соблюдайте информационную гигиену. Выключайте, по крайней мере, перед сном социальные сети.

5. Ставьте промежуточные и краткосрочные цели, результаты которых вы можете почувствовать и увидеть относительно быстро.

Если вы замечаете у себя симптомы выгорания, необходимо взять выходные и отказаться от деятельности, которая привела к истощению. Поскольку, в сущности, выгорание — это синдром хронической усталости. В общем, для восстановления хватает недели-двух. Однако бывают случаи, когда истощение настолько велико, что после перерыва человек не может вернуться к предыдущей работе. В этом случае действительно лучше сменить деятельность и отслеживать свою нагрузку, чтобы на новом месте или в новой сфере не повторился тот же сценарий.

Мы сейчас живем в сложные времена, поэтому наша психика как никогда уязвима и нуждается в нашей заботе и внимании. Обстоятельства бывают разными, однако не забывайте заботиться о себе, поскольку наша жизнь и здоровье — самая большая ценность.

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