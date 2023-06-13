Следствие нашего воображения. К чему может привести вторичная травматизация

Чем дольше мы дополняем информацию об ужасном событии собственными домыслами, тем более сильной будет травма

Наблюдая за клиентами, друзьями, близкими, понимаю, что растерянные и грустные все вокруг. Поэтому сегодня снова хочу поговорить о вторичной (или викарной) травматизации.



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Почему она вторичная? Потому что ее вызывает не непосредственное участие в событии, а его проживание. То есть, после подрыва Каховской ГЭС первичная травматизация — у жителей Новой Каховки, Херсона и других, кто там физически находился или находится до сих пор. Те же, кто «потребил» это событие из выпусков новостей, социальных сетей и разговоров с другими, получил вторичную травматизацию.

Поэтому, к чему она может привести и что с этим можем делать?

Викарная (вторичная) травма — это в основном следствие нашего воображения. Мы узнаем о событии, и наше воображение «дорисовывает» все подробности события так, как будто мы его сами пережили. После чего наше сознание начинает воспринимать этот «воображаемый» сценарий как настоящий.

То есть, чем дольше и ярче мы дополняем информацию о событии своими собственными домыслами, тем сильнее будет наша травматизация.

Быть уязвимым — это нормально

Эмоционально мы «проваливаемся» в событие, когда включается механизм идентификации. Вы же заметили, что всех триггернуло что-то свое, то, с чем легче идентифицироваться: животные — владельцев домашних любимцев, беспомощные старики — любящих внуков, испуганные дети — родителей.

Я, например, «поплыла», когда увидела смытый водоворотом домик и моментально идентифицировалась с тем, как смывает годы мечтаний, планов, труда и усилий. Целой жизни.

Спектр эмоций, которыми мы реагируем на вторичную травматизацию, широк: от грусти до ярости, от взволнованности до сильного стресса и выгорания. Наиболее «запущенные» кейсы викарной травмы — это классика посттравматического синдрома, с паническими атаками, потерей аппетита или сна, чувством усталости, апатией, головными болями и другими «спецэффектами» на физическом уровне.

Социальные последствия вторичной травматизации — это отстранение от общения, уединение, отказ выполнять свои привычные обязанности (вы не хотите готовить детям завтрак, не хотите разговаривать с мамой по телефону, не хотите идти в зал или смотреть сериал — хотя обычно делаете это каждый день). Возвращение или усиление вредного поведения — заедание, сигареты, алкоголь и т. д. — тоже сюда.

Первое, что стоит сделать, если вы узнали свое состояние, — это признать, что у вас вторичная травматизация. А она является ничем иным, как результатом определенных химических процессов в вашем мозгу. Можно вслух сказать: «Я узнал об ужасном событии, а мое воображение сделало это событие для меня еще более ужасным».

Часто, потребляя информацию и получив из-за нее травматический опыт, мы не можем остановиться. Наш мозг требует новых и новых подробностей. Мы не можем отложить телефон. Мы обновляем инстаграм и снова и снова читаем телеграм-каналы с новостями.

Итак, следующий шаг в борьбе со вторичной травмой — остановиться. Отложить телефон. Заняться чем-то прямо сейчас. Написать себе план на день, который буквально не позволит и вспомнить о телефоне. На этом этапе будет круто рассказать кому-то из близких о своем состоянии. «Я заметила, что становлюсь зависимой от плохих новостей, поэтому сегодня я буду стараться избегать каналов с новостями». Поддержка близкого человека в этой ситуации бесценна!

Еще раз — будьте милосердны к себе. Делайте то, что приносит удовольствие. Прогуляйтесь на свежем воздухе. Понаблюдайте за птичками или детками на площадке. Если наблюдение вызывает желание плакать — плачьте. Пейте воду. Обнимайте родных. Когда будете выполнять дела из вашего списка на день — делайте паузы между делами и глубоко дышите. Следите за своим состоянием и фиксируйте все, что вас окружает: вот я, стою у окна, светит солнце, соседка развешивает белье, мне тепло, на мне голубое платье из хлопка и тому подобное. Это поможет вновь идентифицироваться со своей жизнью, а не ужасами из новостей.

Не избегайте разговоров о своем состоянии. Быть уязвимым — это нормально. Мы люди. Поэтому, если близкие интересуются — отвечайте, как есть. Если хочется поделиться этим опытом с другом — не останавливайте себя. В конце концов все нормализуется, но ваше состояние может нормализоваться раньше всего остального, ведь вы себе босс.

Текст публикуется с разрешения автора

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