Пять вредных привычек лидеров. Что лишает вас жизненных сил

Для настоящих качественных изменений нужно время

С удовольствием продолжаю делиться полезными знаниями о том, как нам с вами тренировать свои ментальные и физические ресурсы для эффективного мышления . Потому что, в конце концов, качество всей жизни — и профессиональной, и личной — определяется тем, насколько мы умеем думать.



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Если резильентность — это вызов времени, то выносливость — это сознательный выбор. И поэтому сегодня о том, как осознанно менять привычки, которые истощают и ментальные, и физические ресурсы.

Пять привычек лидеров, которые разрушают выносливость

1. Тратят энергию на то, что не могут контролировать.



Мы подсознательно стремимся к контролю над всем, что в поле нашего внимания. Порой нам даже очень бы хотелось контролировать не только поведение и слова, но и мысли других людей. Это нормально. Когда есть контроль, мозгу спокойно.

Задача лидера заключается не в том, чтобы научиться брать под контроль все, а в том, чтобы из всего научиться выбирать то, на что он может влиять, и фокусироваться на том.

Что вы всегда точно можете контролировать — это ваше отношение.

2. Стремятся, чтобы всем было хорошо.

Мы подсознательно стремимся «быть хорошими» для других. Так работает «социальный инстинкт», задача которого — обеспечить привлекательность для значимых членов своей социальной группы.

Невозможно угодить всем

Тогда мозг знает, что если мы нравимся другим, у нас больший шанс на «выживание и размножение», особенно в период опасности.

Невозможно угодить всем; что бы вы ни сделали, одни одобрят, а другие — нет. Так же, как другие не могут заставить вас испытывать конкретные эмоции, так и вы не можете заставить кого-то другого чувствовать то, что бы вам хотелось.

3. Фокусируются на прошлом и ориентируются в оценках на прошлые результаты.

Осознайте, что любое решение вы принимаете, исходя из имеющейся информации и опыта в каждый момент времени. Каждый следующий раз, когда вы думаете о принятых в прошлом решениях, вы уже имеете иной опыт. Именно поэтому вам так легко видеть, что в прошлом стоило сделать иначе.

Из «настоящего» в прошлом нельзя изменить ничего. Из прошлого в настоящее можно взять только опыт. Главная задача для вас — научиться его правильно анализировать.

4. Чувствуют, что мир что-то им должен.

Сознание по умолчанию работает по двум принципам:

сравнивать себя с другими и оправдывать успехи других обстоятельствами, а не приложенными ими усилиями;

когда что-то не удается, «объяснять» собственные неудачи и провалы внешними обстоятельствами.

Это нормально. Это такой защитный механизм, с помощью которого сознание оправдывает решения, которые принимает мозг. А он ленив и все время пытается сохранять энергию, а не тратить ее.

Напоминайте себе, что в первую очередь полностью все — и ваши успехи, и провалы — зависит только от вас. Все остальное — второстепенно.

5. Ожидают немедленных результатов

Мы собираем «урожаи» не в тот самый день, когда сажаем саженцы.

Независимо от того, работаете вы над улучшением своего ментального здоровья или запуском нового проекта, не ожидайте мгновенных результатов.

Для настоящих качественных изменений нужно время.

Ваша первая презентация всегда будет хуже, чем каждая последующая. Ваша идея всегда будет нуждаться в доработках и изменениях после того, как вы начнете ее воплощать. Это неотвратимо.

Текст публикуется с разрешения автора

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