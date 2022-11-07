Конкуренция страданий. Как украинцам продолжать держаться вместе

Александра Шиманова: «Где бы мы ни находились и какие бы решения ни принимали, мы принадлежим одной родине» (Фото:photolikein/Depositphotos)

Даже если вам кажется, что по ту сторону границы — другая жизнь, сравнивать нельзя

С начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины около 6 млн украинцев пересекли границу, и около 8 млн вынужденно переместились в пределах страны. В большинстве своем к категориям перемещенных лиц относятся женщины и дети. Именно о тех, кто покинул свой дом, а также о тех, кто остался, пойдет речь ниже. О разных реальностях, в которых оказались люди — в другой стране и в пределах Украины. О произошедшей дифференциации и о возникающих порой на этой почве непонимании и расколе.



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Почти треть населения Украины сорвалась с насиженных мест. Люди отказались от привычных бытовых условий, разорвали контакты с семьей и друзьями и уехали в неизвестность. Кто-то в бОльшую — незнакомая страна, культура, язык, правила. Кто-то в меньшую — другой город, в котором могут быть родственники или знакомые. Но и те, и другие столкнулись с вызовами и проблемами, которые не совсем понятны тем, кто не пережил подобный опыт. Что их роднит? Что разъединяет? И как нам продолжать держаться вместе?

Первое, что касается всех: война прошлась по жизни каждого. Не важно, как далеко и насколько заранее кто-то смог уехать. Или как долго и как трудно переживал все, оставаясь в стране. На этой почве часто возникает некий конфликт — конкуренция страданий. Кто страдал больше и кому сейчас хуже. Но страдания нельзя мерить, такой шкалы не существует. Так или иначе, пострадали все.

Война прошлась по жизни каждого

Измерение степени страдания и сравнивание ведет к еще большему дроблению и разъединению. И этим характеризуется травма. Если говорить об отдельно взятом человеке, то когда случается травма, происходит расщепление психики. Непереносимый опыт провоцирует забыть, отодвинуть, отказаться от тех частей своего «Я», что были затронуты и повреждены. «Я» раскалывается, человек становится Нецелостным. И если рассматривать население страны как нечто единое с психологической точки зрения, то из-за травмы под названием «война» происходит отщепление, откалывание частей.

Процесс терапии заключается в том, чтобы все эти части вновь собрать воедино. Как с физической травмой — когда тело повреждено, его сшивают, так и с психической — нужно собрать себя. Так же и с людьми, социумом, населением: раскол — это признак травмы, но его можно устранить, найдя точки соприкосновения.

Те, кто пережил похожий опыт (вместе были в оккупации, готовили еду на костре и прятались в подвалах, вместе бежали от войны, вместе жили в тесноте и искали варианты «Что дальше?») становятся «своими». А те, кто не пережил и не знает «каково это», становятся условно «другими». Разный опыт и разные переживания формируют разные картины мира. Так возникает некая «чуждость» между людьми, непонимание реальности другого.

Что может способствовать взаимопониманию и объединению?

Помним, что люди продолжают жить в разных реальностях, решают разные проблемы, у них формируются разные картины мира. И чем дальше, тем больше они будут разниться. Те, кто уехал, озабочены поиском жилья, изучением языка, возможностью заработка, адаптацией. А те, кто остался — борются с выключениями света и интернета, готовятся к холодной зиме и стараются себя обезопасить. И пропасть между первыми и вторыми будет расти.

Выход — признать, что эта пропасть существует. Но чем больше мы будем знать, что происходит «с другой стороны», тем больше будем соединяться. Именно знать — не высказывать свое отношение, не сочувствовать, не поучать, не советовать и не пытаться помочь. Поддерживать контакт, расспрашивать, что и как, какие сложности и проблемы — то есть изучать эту другую реальность. И рассказывать о себе. Выговариваться, без лишних эмоций.

Чувства сейчас могут быть смешаны и скрыты с обеих сторон. А воображение способно рисовать нереальные картины. Поэтому очень важно узнавать именно о практических мелочах — быте, повседневности, планах; о том, о чем не пишут в новостях. Именно такое условное «сшивание» будет помогать сохранять нашу общность. Это тоже одна из техник работы с травмой — титрование, переход с одной стороны на другую. Стежок за стежком. Именно такой подход, обмен информацией, будет полезен и адекватен ситуации.

Нужно помнить несколько важных вещей:

1. Проблемы есть у всех. Даже если вам кажется, что по ту сторону границы — другая жизнь и пока вы прячетесь в подвале, там люди отдыхают на море, сравнивать нельзя. Везде есть проблемы. Они — разные. И потому невозможно сравнивать и сопоставлять.

2. Война не закончилась. Травма продолжается. Поэтому говорить об исцелении чувств сейчас очень рано. Весь анализ и переработка будут происходит только после окончания войны. А пока каждый находится в некоем удерживающем панцире — держимся, справляемся как можем. Психика должна сохраниться на уровне действий и ясного мышления.

3. Всеми нами 24 февраля руководил самый древний участок мозга, отвечающий за выживание. Уехать или остаться — выбор был сделан не из множества вариантов, как лучше или как хуже, и не по доброй воле. Это было вынуждено. Часто не было времени и сил даже на осознавание того, что происходит — инстинкт выживания толкал на принятие решений.

Поэтому, по какую бы сторону границы вы ни находились, не рисуйте в воображении нереальных картин — запредельного ужаса от бомбежек или райской жизни в сытой Европе. Лучше позвоните и узнайте, как обстоят дела на самом деле.

Ведь где бы мы ни находились и какие бы решения ни принимали, мы принадлежим одной земле, одной родине, говорим на одном языке, и нам по силам не увеличивать этот вынужденный внутренний раскол, разделяя соотечественников на «своих» и «чужих».

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