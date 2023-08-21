Самый любимый «педагогический инструмент». Какую ошибку допускают многие родители

Елена Любченко: «Многие жалуются на то, что в детстве их с кем-то сравнивали и не в их пользу» (Фото:IgorVetushko/Depositphotos)

Это травмирует психику, занижает самооценку и отравляет жизнь



В число самых токсичных проявлений эмоционального насилия входит сравнение. Многие мои клиенты жалуются на то, что в детстве их с кем-то сравнивали и не в их пользу. Это травмирует психику, это очень занижает самооценку, это действительно отравляет жизнь. И это совершенно не оправдано — сравнения ничего не улучшают.

Видео дня

Однако сравнение с кем-то не в пользу своего ребенка — это, пожалуй, самый любимый «педагогический инструмент», который используют все поколения родителей. Имеют ли они цель быть токсичными? Как правило — нет. Логика родителей обычно такова: «Мой ребенок увидит хороший пример своего соседа/одноклассника/сына тети Любы. Захочет стать таким, как он. Исправит свое поведение и таким образом приучится равняться на молодцов и станет человеком».



Это одно из самых токсичных проявлений эмоционального насилия

Логика детей, которых сравнивают, обычно такова: «Мои родители ценят какого-то соседского парня больше, чем меня. Они никогда не бывают на моей стороне. Видимо, они меня совсем не любят, потому что я полный отстой. Я должен что-то им все время доказывать. Я один во всем мире. Все мои усилия напрасны, потому что соседский парень для них всегда лучше». Результат: неврозы, желание доказывать окружающим свою ценность, низкая самооценка, одиночество.



И, отвечая на десятки вопросов одним махом: любые сравнения вредны. Даже в пользу ребенка. Даже когда вы поете ему дифирамбы, сравнивая с кем-то. Любые сравнения воспитывают в человеке:

— привычку конкурировать, постоянно сравнивать себя, то есть быть в постоянной тревожности: «Действительно ли я лучше? Точно ли я лучше всех?»

— депрессивные ощущения, если кто-то окажется таки лучше (а это же обязательная часть жизни);

— перфекционизм (а это невротическая история);

— нарциссизм и поиски опоры на внешнее одобрение;

— стремление всегда быть лучше всех, то есть жить в постоянном напряжении;

— пребывание в постоянном беспокойстве.

Потому что спокойствие дает понимание, что все разные, — никто не лучше и не хуже. Осознание, что не важно, кто лучше — важно, что я принимаю себя таким, какой я есть. Важно, что принимаю других такими, какие они есть. Это и есть психическое здоровье и счастье. Зачем вообще сравнивать вашего ребенка? Просто любите его без условий и сравнений.

Текст публикуется с разрешения автора

Оригинал

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди NV

Больше блогов здесь