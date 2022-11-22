В эпоху интернета. Почему так важно учить детей принимать решения

Детство должно стать тренировочной площадкой для отработки навыков, необходимых во взрослой жизни

До появления Интернета детей часто воспитывали «на свободном выгуле». Как правило, они вставали рано утром, уходили гулять на весь день и возвращались только к ужину. В течение дня эти дети принимали сотни решений — начиная с того, что им делать сегодня. Стоит ли навестить кого-то из друзей или заняться чем-то в одиночестве? И если навестить, то кого именно? Когда они встречались со своими приятелями, им вместе нужно было решить, что делать дальше. Этот процесс выработки решения часто подразумевал компромисс. Первому хотелось заняться чем-то одним, второму — чем-то другим. Начинались неформальные переговоры. Если сегодня ты согласишься делать то, что я хочу, завтра будем делать то, что предложишь ты. В результате принималось коллегиальное решение сыграть в дворовой бейсбол.



Видео дня

Игра в дворовой бейсбол не так проста, как может показаться — она подразумевает принятие множества решений. Нужно совместно согласовать правила. Договориться о том, где будут проходить границы поля. Определить расстояние между базами. Выбрать, чем играть — хардболом, софтболом или вифлболом? И как будут объявляться болы и страйки? В ходе игры необходимо принимать еще более важные решения. Например, бьющий отбивает мяч и бежит к первой базе. Но в тот самый момент, когда он ее пересекает, на первую базу бросают мяч. Бегущий в ауте или в безопасности? Судей нет, поэтому игроки должны решить это сами. Обсуждение может стать жарким, но как правило стороны приходят к компромиссу. В этом случае бегущему дается второй шанс.

Принимая решения, мы часто делаем неверный выбор.