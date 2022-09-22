Чтобы это не стало формальностью. О минуте молчания в школах и садиках

Для ребенка младшего возраста минута без возможности двигаться — это сам по себе сложный опыт, который будет вызывать сопротивление

На днях мне задали вопрос в комментарии к одному из постов, и раньше были запросы об этом в личных сообщениях — о проведении «минут молчания» в садах и школах, о проверках районных управлений образования, придерживаются ли в школах указаний (о проверках, галочках и выговорах — я думала, что эта тема вообще уже пошла к русскому кораблю).



Видео дня

О «минуте молчания» для детей. Каждым действием, предлагаемым детям, каждым опытом, в который мы их приглашаем, мы можем делать их более глубокими, осознанными, способствовать их росту и близости друг с другом. А можем сделать формальностью и обесценить.

Если действие осознано, оно становится важным опытом силы

Для того чтобы «минута молчания» приобрела для детей смысл, чтобы она стала осознанным проживанием, а не «отработкой», чтобы не усиливать тревогу, а сделать опытом, когда ребенок чувствует свой вклад в общую силу, нужно сначала предложить детям подумать, как мы можем выражать свою благодарность и уважение тем, кто за нас сражается. Важно, чтобы они сами предлагали (слова, открытки, молитвы, благодарность, положить руку на сердце, сажать деревья, вести себя достойно, говорить по-украински, знать историю и т.д.).

Потом осторожно говорить, о том, что нам нужно помнить тех, кто боролся за нас, кто погиб, кто стал жертвами войны — это наша возможность почтить их жизнь, для этого и есть минуты памяти. Минута молчания. Минута нашего внимания и уважения.

Важно предложить, чем дети мысленно могут наполнить это важное время: «В эту минуту вы можете внутри себя сказать „спасибо“». Можно сказать: «Я вас не знаю, но в память о вас наполню свою жизнь чем-нибудь честным и добрым». Можно зажечь свечу памяти. Можно включить безопасную лед-свечу «силы» и передавать ее по кругу. Можно обняться и представить купол силы над всеми.

Можно предложить детям (каждой группе детей) — создать свои слова, которые, возможно, они будут произносить. Но это должны быть слова «о жизни», о силе. О Победе. Это могут быть слова «Слава Украине — Героям Слава!»

Если действие осознано (даже малышами) — она становится важным опытом силы.

Думаю о том, что если мы что-то предлагаем детям, оно должно быть для нас самих органичным, искренним.

Многие дети потеряли близких, они могут быть в остром состоянии, а касание этой темы может спровоцировать эмоциональную реакцию, и нам важно быть готовыми оказать им поддержку. Именно поэтому, я предлагала действия для всех, чтобы ребенок не оставался в одиночестве со своими чувствами.

Мы же понимаем, что для ребенка младшего возраста и для возраста младшей школы, минута, когда они молчат, минута без возможности двигаться — это сам по себе сложный опыт, который будет вызывать сопротивление. И будет менять отношение к смыслу Почитания.

Есть такой тест для взрослых — сколько субъективно для человека длится минута (когда человек молчит и не занимается направленной деятельностью). Чем больше уровень тревоги, тем больше меняется чувство времени (минута «проходит» гораздо быстрее). Теперь возможность выдержать напряжение «молчанием, паузой» стала для детей и взрослых еще сложнее (и это, в принципе, нужно тренировать, потому что это напрямую касается и возможности вообще выдержать напряжение и неопределенность).

Я как-то рассказывала, что когда раздается сигнал «отбой тревоги», я внутри себя говорю: «Спасибо ВСУ (и моей Танюше)», — это моя договоренность с близкой знакомой, которая сейчас находится в ВСУ. И я так хочу, чтобы наша благодарность оберегала всех, кто нас защищает, и чтобы наша память объединяла прошлое, настоящее и будущее. И слова «Героям всех времен Слава» были словами нашей силы и Победы.

Текст публикуется с разрешения автора

Оригинал

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди НВ

Больше блогов здесь

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.