Семь вопросов, которые сделают вас лучшими родителями

Правильный вопрос, заданный в нужный момент, может изменить ход жизни

Как родители мы беспокоимся о том, чтобы у нас на все были правильные ответы. Но, на мой взгляд, лучше сосредоточиться на том, чтобы задавать правильные вопросы.



Правильный вопрос, заданный в нужный момент, может изменить ход жизни, восстановить спокойствие, позволить взглянуть на все в совершенно ином ракурсе.

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Хотя каждая ситуация может порождать свои собственные вопросы, вот 15 тех, что показались мне наиболее сложными и полезными. Эти 15 вопросов от мудрейших философов, проницательнейших мыслителей и величайших родителей, из тех, что когда-либо жили на свете.

Я не говорю, что знаю ответ на любой из них, но точно уверен, что есть смысл задавать их себе. Они определенно заставили меня задуматься и продолжают заставлять это делать.

Начните прямо сейчас, спросив себя: