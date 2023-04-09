Семь вопросов, которые сделают вас лучшими родителями
Райан Холидей: «Каждый день, каждая минута могут быть особенными» (Фото:Gustavo Fring/Pexels)
Правильный вопрос, заданный в нужный момент, может изменить ход жизни
Как родители мы беспокоимся о том, чтобы у нас на все были правильные ответы. Но, на мой взгляд, лучше сосредоточиться на том, чтобы задавать правильные вопросы.
Правильный вопрос, заданный в нужный момент, может изменить ход жизни, восстановить спокойствие, позволить взглянуть на все в совершенно ином ракурсе.
Хотя каждая ситуация может порождать свои собственные вопросы, вот 15 тех, что показались мне наиболее сложными и полезными. Эти 15 вопросов от мудрейших философов, проницательнейших мыслителей и величайших родителей, из тех, что когда-либо жили на свете.
Я не говорю, что знаю ответ на любой из них, но точно уверен, что есть смысл задавать их себе. Они определенно заставили меня задуматься и продолжают заставлять это делать.
Начните прямо сейчас, спросив себя: