Дети во время войны. Семь ключевых реакций на стресс и что могут сделать родители

Ребенок отражает то, что происходит у вас в душе

Переживать все происходящее вокруг очень тяжело, а детям — особенно. И этому есть простое объяснение: в психике и мозге ребенка еще не сформированы окончательно механизмы, способные обрабатывать стрессы подобных масштабов. Проще говоря, у детей нет физической возможности справиться с потрясениями самостоятельно. Например, префронтальная кора мозга формируется только к 21 году. Именно она отвечает за навыки саморегуляции поведения, мотивацию, планирование и достижение цели, осознавание будущего. У детей эти способности еще не развиты, они находятся в достаточно хрупком и при этом подвижном и гибком состоянии, что дает возможность нам, взрослым, оказывать влияние на ребенка.



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И если говорить о том как можно помочь детям, то по сути родитель — это тот человек, который «дает в аренду» свою психику, пока у ребенка выстраивается собственная.

Исходя из этого, можно дать несколько общих рекомендаций всем родителям, вне зависимости от реакций ребенка.

Не требуйте от ребенка быть таким же, как и до всего этого: чтоб учился хорошо, игрался задорно и интересовался теми вещами, которыми интересовался всегда. Примите тот факт, что у него тоже вся жизнь перевернулась, и реакция на такой стресс может быть абсолютно непредсказуемой. Ребенок, который был хорош в каком-то предмете, может потерять к нему всякий интерес (как и вообще к учебе) или «уйти с головой» в увлечение, не замечая ничего вокруг. Делайте скидку на трудный период и давайте время ребенку прийти в себя и ассимилироваться к новым условиям.

Не вините себя за любую из его реакций на стресс. Ваш ребенок жив, здоров, в безопасности — вы уже прекрасно справились и вы хорошая мать. И даже если безопасность относительная и ребенок не очень здоров — самобичевание сделает только хуже. Какую бы реакцию ребенок не «выдавал» вам — кричал, проявлял агрессию, писался, впадал в истерики — вы в этом не виноваты, даже если не можете ничего изменить и ничем помочь. Просто оставаясь рядом, видя и озвучивая (в идеале) его чувства, вы делаете огромную работу и для себя, и для вашего ребенка.

Родитель — это тот человек, который « дает в аренду» ребенку свою психику

Слушайте себя, а не окружающих. Чувствуйте своего ребенка, будьте включенными в его жизнь и доверяйте себе как родителю. Изучайте материалы, советуйтесь с профессионалами, делитесь с друзьями, но всегда принимайте решения сами. Ищите свои методы, свои слова, свои формулировки. Кроме вас никто не знает вашего ребенка, не знает, что ему подойдет, а что нет.

Главное, что вы должны донести ребенку — так будет не всегда. У детей нет этой «простройки»: что неудачи преодолеваются, черные полосы заканчиваются, а проблемы решаются. У них не было такого опыта. У взрослых он есть, и важно давать ребенку надежду и поддерживать в нем веру в хорошее, несмотря ни на что.

В Украине нет детей, которых бы не задела война. И у каждого этот стресс вызывает свою индивидуальную реакцию. Ниже приведены самые распространенные симптомы, которые наблюдаются у детей, и рекомендации, что могут сделать родители.

1 Ребенок ничем не интересуется, «залип» в игры в телефон.

Залипание — это способ справиться с произошедшими событиями. Условно ребенок находит понятное и предсказуемое место, куда можно спрятаться от всего происходящего вовне. Действия родителя пошагово должны выглядеть так:

— Признаем проблему и озвучиваем ее. Через «Я-высказывания» (Я переживаю, меня волнует, давай попробуем что-то изменить). То есть фактически озвучиваем наличие проблемы.

— Задача родителя — брать на себя лидирующую роль и формировать ту среду, в которой ребенок должен находиться. То есть выходим вместе в ребенком из дома и отправляемся на прогулку, в город, в компанию сверстников. Для начала, чем меньше компания — тем лучше. Таким образом вы берете и делаете за ребенка: «Я тебя записала», «Мы идем», «Я с тобой посижу столько сколько нужно».

— Не говорим, чего делать не надо, а даем альтернативу. Не говорим: «отлипни от компа», «положи телефон», «не играй в игрушки», а предлагаем что делать: «сейчас у тебя занятия по чтению 15 минут», «давай порисуем», «пойдем выгуляем собаку», «давай цветы польем» и так далее.

— Даем время. Может потребоваться много времени, это процесс небыстрый. Может быть нелегко, вы можете продвигаться по чуть-чуть, но главное — что пусть даже в гомеопатических дозах вы ежедневно «вытаскиваете» чадо из виртуального мира.

2 Не хочет\боится выходить на улицу.

Волшебная фраза «Давай вместе». Озвучиваем и признаем чувства «Я тоже боюсь, я тоже переживаю, я вижу твой страх». Вы с ребенком это разделяете. Помните, что все детские реакции — это ваши вторичные процессы. Задумайтесь, возможно вам самим хочется спрятаться и не выходить на улицу. Ребенок отражает то, что происходит у вас в душе. Обратите внимание на свои переживания и признайте собственные чувства. Обратитесь за помощью для себя и увидите, что ребенку тоже станет легче. Психика мамы и ребенка очень тесно связаны, и чем младше ребенок, тем сильнее эта связь.

3 Сторонится сверстников, не хочет коммуницировать.

Не начинайте тянуть его в компании или еще куда-либо. Станьте для него примером. Сами почаще выходите «в люди», особенно туда, где есть дети. Сами станьте тем человеком, который разговаривает, общается, налаживает связи, как бы тяжело это ни было. «Не воспитывайте детей, все равно они будут похожи на вас».

Также хорошо работают истории перед сном, когда психика расслаблена и ориентирована на усвоение. Выдумывайте сюжеты — про детей, которые ни с кем не общались, а потом что-то сделали для преодоления проблемы, кто им помог и как они справились и обрели друзей. С детьми постарше прекрасно сработает ваш личный опыт — как вы преодолевали подобную проблему в прошлом. И помните, теория — пустой звук, дети воспринимают живые истории.

4 Проявляет агрессию, не слушается, не выполняет элементарные просьбы, например, умыться или почистить зубы.

Первое — обратите внимание на себя: какую злость вы сейчас сдерживаете изо всех сил. Часто дети таким образом проявляют ваш гнев или протест. Понаблюдайте и поработайте с собой, и проблема с ребенком может значительно уменьшиться.

Второе — озвучивайте переживания, это уже элемент успокоения и облегчения. Научно доказано, что часть мозга, отвечающая за интенсивные чувства, после того, как эмоции названы, становится спокойнее. Поэтому максимально описываем ребенку, что с ним происходит. Также важно озвучить причину: нет старых привычных вещей, тебе небезопасно, скучно, нет друзей, скучаешь за папой. Вы сами почувствуете, от чего страдает ребенок.

Третье — максимальная физическая активность: бегалки-догонялки, подраться подушками, пообниматься, побороться, покататься на велосипеде, поплавать. Это помогает максимально дать выход застывшей энергии через тело, чтобы она не застаивалась, как в болоте. Агрессия — это вывод чувств наружу, и такая реакция даже лучше, чем условное «залипание» или «замораживание», потому что провоцирует всплеск чувств наружу, а не консервирование их внутри.

5 Остро реагирует на любой раздражитель, боится громких звуков, сирен и впадает в истерику.

Важно понять, что любая травматизация воспринимается нами через тело. Неважно, боится ли ребенок звуков, картинок или движений. Все реакции так или иначе связаны с телом — зажмуривается, вздрагивает, сжимается, падает, дрожит, кричит. Поэтому и ваше воздействие должно быть через тело. Бессмысленно в это время говорить: «Перестань бояться, давай я тебе расскажу сказку». Действуем с телом. Можно присесть рядом с ребенком, крепко обнять и сказать: «Дышим вместе».

Этот страх внушает чувство небезопасности, поэтому важно максимально вернуть безопасность через тело: дышать, положить руку между лопаток, обнять, укутать, прижать, гладить, баюкать. Это подходит для любого возраста.

Повторяя это постоянно, мы перепрограммируем реакцию на травмирующий опыт.

6 Скучает по дому, кому-то из родителей или прежней жизни и плачет

Снова озвучиваем и принимаем: «Я тебя вижу, понимаю и разделяю твои переживания». Важно не успокаивать, не отвлекать, не отрицать, не винить и не злиться на такие проявления. Мы, взрослые, часто тоже пытаемся спрятаться от боли ребенка, потому что наш собственный раздражитель боли переполнен. Когда ребенок поранил коленку, мы пытаемся его отвлечь: «Смотри, птичка полетела», — потому что сами не выдерживанием той боли, что испытывает ребенок. В данной ситуации можно поплакать с ним вместе, подышать, сохраняя при этом взрослую позицию, не заваливаясь в личную боль. Важно оставаться для ребенка опорой и Большим человеком. Помните, что это как волна, которая накатит и, если вы выстоите, то схлынет — а вы останетесь тем, кому можно поплакаться и получить облегчение.

7 Постоянно спрашивает «Ну когда? Когда все закончится? Когда вернемся? Когда все будет, как раньше?»

Эти вопросы — большое испытание для вас, потому что вынуждают столкнуться с собственным бессилием и беспомощностью. Сказать: «Да, я тоже не знаю, когда». Выдерживать эту фрустрацию неопределенности тяжело даже для взрослых. Поэтому мы говорим, что не знаем когда, однако ставим границу: «Но я знаю, что мы можем сделать сегодня». Таким образом признаем неопределенность и определяем сферы определенности, на что мы можем повлиять здесь и сейчас. Элементарное — выйти на улицу или побыть дома, почитать книгу или посмотреть кино, пойти в гости или приготовить вместе ужин. Сталкиваясь с фрустрацией и неопределенностью внешнего мира, вы смотрите на свой внутренний мир отношений и решаете, на что из этого вы можете повлиять.

Самое важное и тяжелое для родителей в нынешних обстоятельствах — не бояться любых детский проявлений и переживаний. Вам поможет опора на то, что психика лабильная и адаптивная, главное, ей не мешать. А детская психика гораздо более восприимчивая, гибкая и способная к восстановлению через игру, творчество и фантазию при наличии рядом чуткого и поддерживающего взрослого.

В большинстве своем детские психологи дают достаточно утешительные прогнозы — детям легче восстановиться, чем взрослым. Опирайтесь на ресурсы психики и доверяйте своему ребенку.

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