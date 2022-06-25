Это тяжело. Как помочь ребенку пережить разлуку с одним из родителей

Дети очень травмированы, и их реакции могут быть непредсказуемыми

Эвакуация сама по себе — это то, к чему нельзя было быть готовыми. Это неожиданно, резко и именно потому болезненно. То, что происходило между вынужденными расстаться родными людьми, а особенно между детьми и одним из родителей, нельзя назвать довольно нейтральным словом «эвакуация». Это был вынужденный разрыв связи, болезненный и травматичный. Который сопровождался множеством негативных эмоций, и на это стоит обратить самое пристальное внимание.



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Как помочь ребенку пережить разлуку с одним из родителей?

1. Признайте все эмоции, которые переживает ребенок. С детьми от 3−4 лет уже можно проговорить их вслух. Не пытайтесь играть в игру, что «все хорошо», «мы едем в путешествие» и «впереди нас ждут приключения». Во-первых, дети вам не поверят, они очень чувствуют внутренний настрой мамы, во-вторых, это все равно, что на кровоточащую рану надеть красивое платьице, чтобы ее не было видно, и ходить, истекая кровью — очень скоро все станет заметно и боль выйдет наружу. Так и с эмоциями — дети очень травмированы, и их реакции могут быть непредсказуемыми. Будьте внимательны к ним. Помните, что произошел болезненный разрыв и нужно с этим справиться.

Чем старше ребенок, тем больше информации можно озвучивать

2. Говорите ребенку правду. Дети 2−5 лет воспринимают реальность через родителей, на все события они смотрят глазами близкого взрослого. И если ребенок видит испуганную маму, то сам начинает паниковать, если видит, что мама собрана и сосредоточена — тоже успокаивается. Детям старше 6 лет уже можно рассказывать, что происходит. Чем старше ребенок, тем больше мы можем объяснять, опуская лишние детали. Действительно сложно, действительно больно и неприятно, но мама справится. Используйте правду как лекарство, которое детям помладше дают по одной ложке, а тем, кто повзрослее, можно уже и пять-шесть. Чем старше ребенок, тем больше информации можно озвучивать, но все равно необходимо следить за дозами.

3. Доверяйте себе. Специалист может вас направить, подсказать инструмент, но никто, кроме вас, не знает вашего ребенка и все ваши обстоятельства. Даже когда вы чувствуете себя растерянными, слабыми или не в ресурсе, ваши глаза видят и знают лучше, чем все советчики. У вас есть свой негласный родительский авторитет. Доверяйте своим ощущениям, хорошим и плохим — не драматизируйте (все пропало, все умерли, все разрушено), но и не успокаивайте (все хорошо, это через несколько дней закончится и все станет как прежде). Важно сохранять баланс, держать «градус» правды и крепиться: «Да, сейчас тяжело, но мы справимся, это все временно и так будет не всегда».

4. Постройте коммуникацию и структуру. Очень важно простроить коммуникацию с отсутствующим близким человеком (чаще всего это отец). В этом вопросе также важно отталкиваться от возраста ребенка — чем младше ребенок, тем больше зависит от мамы. То есть до 3−5 лет ребенок с папой связь поддерживает через маму, поэтому предлагайте: «Давай что-то сделаем для папы, позвоним папе и расскажем где мы сегодня были» и так далее. Помним, что связь была нарушена и через онлайн «съедается» 70% того общения, что наполняет жизнь ребенка. Оставшиеся 30% можно использовать на полную (звонки, видеосвязь), но все равно их будет недостаточно. Чтобы усилить это количество общения, необходимо ввести структуру и порядок. Если вы введете за правило, что перед сном мы пишем сообщение бабушкам, дедушкам, папе или кому-то еще, ребенок будет знать, что вечером близкий человек выйдет на связь. И даже если это будут одна-две минутки разговора, они способны окрасить собой весь этот день и сберечь близость. Поддерживает даже не сам разговор, а эта регулярность и правило.

Более старшим детям (от 6 лет и до подросткового возраста) важно передавать этот порядок в их собственное распоряжение, объясняя важность такой ритуальности. Звонки нужно доверять самому ребенку, чтобы не мама была фасилитатором процесса, а он сам брал это на себя. Если возникает такое желание, ребенок может написать письмо, нарисовать рисунок, записать видео и отправить папе. В данном случае мамина задача — переплавлять детские чувства и переживания в поддержание этой связи. Мама помогает вопросами: «Как ты себя чувствуешь, что мы хотим сделать для папы, о чем рассказать?» И поощряет любые действия, направленные в эту сторону. Например, мама с дочкой слепили из глины чашку для папы, после чего нужно было месяц подождать, чтобы она была готова к использованию. В этот месяц ребенок стал спокойнее, девочка реже спрашивала: «Когда домой? Когда папа вернется?»

Конечно, разлука — это тяжело для детей, особенно при всех сопутствующих обстоятельствах. Но помните главное: переживая вместе с ребенком трудности, мы таким образом развиваем его. У него повышается способность переносить фрустрации, лишения, проблемы и через них черпать силу. В этом и должен помогать родитель — как бережный тренер. Вы можете даже использовать такую ситуацию во благо — сделать это для ребенка этапом взросления и тренировкой мышц души, укрепляя его веру в собственные силы.

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