Дети зависят от наших реакций. Важные слова всем родителям во время войны

Сейчас — особенное время нашей собственной заботы о себе

Я хотела сказать важные слова всем родителям, рядом с которыми сейчас дети всех возрастов. И как мама, и как психолог.



Дети зависят от нашей устойчивости и ресурсности. Они зависят от того, что считывают с нашей мимики, наших невербальных сигналов. И от того, какие слова мы находим, чтобы объяснять им происходящее. Наши реакции и наши слова будут формировать не только их отношение к событиям, но и создавать ощущение того, насколько мы можем справиться со всем. И именно в нас они пытаются сейчас в большей мере растворить весь страх.

И потому сейчас особенное время нашей собственной заботы о себе. Нашей самоподдержкой и поддержкой. Вовсе не время перфекционизма, не время даже капельки мыслей «а какая я мать или отец».

Наша задача — быть живыми. Во всех смыслах. И очень важно быть к себе заботливыми. Терпимыми. Я почти перестала себя корить за то, что не могу готовить так, как хотелось бы, и за то, что так много работаю. Всю самокритику сейчас — к русскому кораблю.

Если ребенок может вернуться в школу — прекрасно: все, что будет связывать с мирным временем, все, что будет напоминать о чем-то жизненном, регулярном — это терапия.

Как только предоставляется возможность, важно поддерживать контакты с друзьями или с новыми знакомыми детьми.

Любая проявленная эмоция лучше, чем замирание

Если ребенок сам учится — прекрасно. Но, пожалуйста, помните, что в то время, когда опасно, интеллект не так активен. Могут быть сложности с концентрацией. Вы будете наблюдать откат в знаниях. Дети могут жаловаться на то, что ничего не помнят и ничего не получается.

Вы можете замечать у детей всех возрастов одновременную взрослость и явный регресс в эмоциональных реакциях, играх, поведении, языке.

Наша дочь задает мне один и тот же вопрос в разных вариациях огромное количество раз — и будет задавать, пока не утвердится в ответе. И сама не почувствует сопротивления. А если будет сирена, что мы будем делать? А если сирена нас застанет, когда мы пойдем в магазин? А если я усну и не услышу сирену? А нас не убьют? А почему Россия начала войну? Важно каждый раз отвечать на эти вопросы. Это попытка ребенка справиться с тревогой. Чем больше информации, тем больше устойчивости.

Так важно отвечать на все вопросы. И объяснять, что мы делаем. И что будем делать. Это позволяет им сконструировать реальность, ощутить сопротивление.

Ребенок не умеет сам себя регулировать, не умеет сам себя успокаивать. А дети всех возрастов сейчас сталкиваются не просто с опытом стресса — это чрезвычайная нагрузка всех систем. Нам придется им каждый раз напоминать: «Дыши вместе со мной. Сожми мою руку так, чтобы косточки захрустели, потопай сейчас ногами, подуй вместе со мной на большой палец. Давай сосчитаем, сколько рядом с нами зеленых предметов».

Дети могут становиться как очень прилипчивыми, так и колючими. Агрессия, раздраженность, капризы, слезы, нытье, требования, обвинения — вполне закономерны. И все это требует такого терпения и сил!

Я много раз в день, когда дочь капризничает, отвожу ее в сторону, обнимаю, и говорю: «Тебе сейчас очень тяжело? Это так ужасно, что тебе придется все это переживать. Ты скучаешь по дому? Так сложно все, что происходит. Но ты такая молодец. Ты такая сильная и мудрая. Спасибо за то, что справляешься. Я тоже очень скучаю. И очень хочу домой. И очень устаю. Знаешь, на маленькие капризы у меня сейчас сил хватит. А вот на большие — нет. И каждая истерика отнимает еще силы. Давай мы будем беречь друг друга». Дочь позволяет себе расплакаться. И возвращается к адекватности.

Каждый раз, когда мне хочется ее треснуть — я ее обнимаю.

Невозможность есть привычную еду, потеря дома, любимых игрушек, друзей — это потеря. Потеря с гореванием. Это разрушение опор.

И важно помочь озвучить чувство ребенка и, конечно, поддержать его. Иначе она будет чувствовать себя жертвой или мстить миру за то, что у нее отняли.

Чем больше страх, тем сильнее может проявляться агрессия. Но любая проявленная эмоция лучше, чем замирание. При вспышках агрессии мы говорим: «Ты злишься? Это так сложно выдерживать — все, что сейчас происходит. Злиться нормально. Но наносить вред себе и другим нельзя. Хочешь, покричать в подушку или стакан, или побить подушку?

Это все требует от нас, взрослых, сил, которых очень мало. И их важно экономить, много в чем, кроме этого.

Нам очень важно включить в свой день, где бы мы ни были, хоть что-то из привычной жизни детей в мирное время. Мы искали всякую еду, хоть чуть-чуть похожую на ту, что дочь ела дома, хоть какую-то мелочь. Каждое утро я ее встречаю нашими домашними словцами и играми. Каждый вечер пою колыбельные.

Если у нас нет сил читать или нет книг — можно экономить силы и слушать аудиосказки.

Если ребенок хочет играть — это прекрасно, значит у нервной системы есть ресурс на исцеление.

Важно помнить, что находиться в телефоне для ребенка безопаснее. Там то, что отвлекает от действительности и то, что он может проконтролировать. Но все же важно пытаться переключать детей на действия. Давать поручения, назначать ответственными.

Ребенку всех возрастов очень важно на что-то повлиять, что-то проконтролировать, на что-то сказать — мое! Это может быть шишка, монетка, кукла из палочки и платочка. «Мое» помогает почувствовать силу. А слово «нет, не хочу, не буду» — это попытка вернуть чувство контроля, границ.

С ручки дочери не смылись надписи, которые я делала фломастером — имя, фамилии и наши телефонные номера. Каждый раз, когда вижу — едва сдерживаю слезы.

Сегодня, когда мы выходили в магазин, она спросила: «А если будет тревога, а меня не будет дома, как мои игрушки, они же мои воспоминания о доме?» И усадила их у самой безопасной стены в коридоре.

Мне бы хотелось обнять всех родителей. И сказать, как мы круты, что выдерживаем весь этот ужас, и остаемся такими заботливыми.

И поблагодарить всех детей — пожалуйста, говорите им слова благодарности за каждое действие, которое им удается.

Мы обязательно справимся. Мы сохранимся ради своих детей и своей жизни. В свободной прекрасной Украине!

Текст публикуется с разрешения автора

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