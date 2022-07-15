Пять правил здоровой атмосферы в семье с детьми

Каждый наш принцип воспитания можно сравнить с широким коридором

Мой старший сын лет 10 живет отдельно и далеко. Он — молодой, самостоятельный мужчина с собственным укладом жизни, организованным бытом и даже котом, правда не родным, а квартирантом, друг подселил временно. И вот теперь представьте степень испытания для всех, когда на два месяца к тебе приезжает твоя кочующая по миру семья, в том числе два младших брата — 17-ти и 11-ти лет.



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Итак, сегодня делюсь нашими базовыми семейными правилами, которые помогают нам жить не просто без конфликтов, а в любви. Сформулированы не сегодня и следуем им очень давно. Просто сейчас их эффективность ощущается особенно остро.

1. Дисциплина и свобода

Каждый наш принцип воспитания можно сравнить с очень широким коридором. Впереди — самостоятельная жизнь, по бокам — крепкие стены, внутри — достаточно места для самовыражения в пути. Приведу пример. У сыновей разные гастрономические предпочтения. На завтрак один хочет овсянку на коровьем молоке, второй — на миндальном, а третий овсянку не хочет вообще. Для каждого это осознанный выбор. Не вижу необходимости заставлять всех есть одно и то же, ставлю на плиту три кастрюли. Но. Сам завтрак не может быть в разное время. В одном доме все живут по одному режиму — отбой в 22:00, подъем в 6:00. Это наш традиционный семейный режим, в которому все привыкли.

Любящие друг друга люди не должны проводить вместе все время

«Коридоров» — мало. Это какие-то базовые вещи типа соблюдения режима дня, здорового образа жизни, учебы, спорта как приоритета. Внутри каждого «коридора» широкий выбор. Мы все учим иностранные языки — какой будешь учить ты? Мы все завтракаем в одно время — что хочешь на завтрак? Мы все пьем сок, а не колу/пепси — вот твой любимый. Мы все занимаемся спортом — какой тебе ближе?

2. Личное и общее пространство

Любящие друг друга люди не должны проводить вместе все время. Честно говоря, большую часть времени каждый из нас занят своими делами — работа, учеба, летнее чтение художественной литературы. Личное пространство каждого без привязки к возрасту и семейной роли предельно уважается. Но пару часов в день мы вместе, в основном гуляем или занимаемся спортом — пробежка вокруг озера, турники, скакалка, летающий диск, догонялки. А можем и фильм смотреть, или даже мультфильм. Третья часть Мадагаскара на английском? А почему бы и нет!

3. Реальный и виртуальный мир

Мы не считаем компьютерные игры и социальные сети абсолютным злом. Дети активно пользуются гаджетами, в том числе играют. Зло — когда играм посвящается большая часть времени в ущерб другим сферам детской жизни. У моих сыновей помимо учебной и спортивной нагрузки с самого раннего возраста есть бытовые обязанности — вынести мусор, помыть посуду или пол, пропылесосить, заправить кровать, купить продукты и так далее — все, что посильно. Все бытовые вещи, которые под силу детям, делают дети. И их не переполняет возмущение и беспомощность, когда оказывается, что в дорогой английской школе нужно самому пылесосить комнату, стирать джинсы и мыть посуду. Каждый из них способен самостоятельно решить свои бытовые вопросы, и еду приготовить тоже. Готовят они, кстати, лучше мамы, которая большую часть своего времени посвящает другим вещам. Поскольку с руками у нас все, бытовые обязанности мы просто распределили между собой, за счет этого есть время и на игры. А если посуда чистая и условный Король Лир прочитан, почему бы и в тик-токе не посидеть.

4. Культура взаимопомощи

Если у тебя что-то получается лучше, чем у братьев, это не повод их троллить. Суперсила на то и суперсила, что ее хватает на всех. Случайно или по какому-то особенному божественному плану наши сыновья очень разные. Задача родителей — научить детей принимать и ценить инаковость, не отвергать, не высмеивать, не конкурировать. Ведь если у одного из братьев тонкий эстетический вкус, это же удача для всех, всегда есть к кому обратиться за дельным советом. А кто-то готовить любит, а кто-то лучше пол помоет, а кто-то успел изучить все интересные места в округе, а кто-то замечает красивые облака, а кто-то отвечает за навигацию. Наша разность, наша инаковость — это очень круто! Конечно, если в семье поддерживается культура взаимопомощи.

5. Что бы ни случилось, смейся

Мозг не умеет одновременно смеяться и бояться, смеяться и злиться. Поэтому что? При любой возможности прокачивай чувство юмора. Какой бы острой, или сложной, или непонятной ситуация ни была, юмор поможет ее прожить и выйти в конструктивное рациональное поле. Именно юмор помогает пережить все семейные стычки и бунты, спровоцированные бытовыми сложностями и разностью характеров. И если честно, мне кажется, что это самое важное правило из всех перечисленных. Без него остальные не работают.

И еще, знаете, что я поняла за 25 лет материнства? Родительство — это бесконечный личностный рост, уровня мастерства, на котором можно остановиться, не существует, а главные обстоятельства для счастливой жизни не снаружи, а внутри.

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