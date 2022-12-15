Важная тема. Как я говорю с сыном о войне

Чем дольше идет война, тем больше необходимо объяснять и рассказывать об этом нашим детям

Как я говорю с Мариком о войне.



Понимаю, что сейчас эта тема важна для многих, ведь чем продолжительнее война, тем больше необходимо объяснять и рассказывать об этом нашим детям. Поэтому решил рассказать о собственном опыте.

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В первые дни войны мы опасались говорить при сыне, что началась война, чтобы он не боялся.

Буквально через несколько дней ехали просто по разбитой дороге, а Марик с заднего сиденья спросил, почему такая плохая дорога — не разбомбили ли ее белорусы? Тогда понял, что дети знают и слышат гораздо больше, чем мы думаем.



Молодежь четко знает, кто у нас враг

Я думаю, что с детьми нужно говорить о войне. С Мариком с тех пор начали обсуждать о том, что есть враг, который наступает. А мы обороняемся, защищаем территорию. Это наша свободная Украина, а враги посягают на суверенность Родины. Единственное, на что не мог никогда ответить, это вопрос: «Почему они это делают? Почему рашисты нас бомбят?» Говорил, что, может, завидуют, хотят захватить территорию, они — нелюди. Но точного ответа я так, к сожалению, и не сформулировал.

Хотелось бы узнать, что рассказываете вашим детям, как объясняете, почему на нас напала россия, — потому что объяснить шестилетке весь бекграунд их пропаганды, алогичной даже для взрослых, вообще невозможно.

Увидел сейчас в поездках по Украине, общаясь с детьми, что они более готовы даже морально, чем некоторые взрослые. Молодежь четко знает, кто у нас враг. Понимает, что им нужно учиться ради того, чтобы не быть такими, как россияне, не верить пропаганде.

Но помните, что дети очень эмпатичны. Они испытывают страхи. Если замалчиваете и боитесь даже проговаривать себе вслух, то они могут это все чувствовать. Потому иногда надо поговорить и с собой, и с детьми. Такой разговор — прямой, откровенный — может действительно успокоить и детей, и вас.

Самое главное, когда говорите с детьми на эту тему, позволяйте им выразить свои чувства. Потому что молодежь тоже очень сильно за это все переживает. Крайне важно, чтобы они не держали это внутри и все боязни не прорвались потом очень негативным состоянием.

Поэтому ищите разговоров с детьми. На откровенность всегда отвечают откровенностью. Не откладывайте это на потом, ведь переживаете стресс не только вы, но и дети тоже.

Текст публикуется с разрешения автора

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