Авторитетность и авторитарность. Как у ребенка формируется уважение

Светлана Ройз: «Чтобы удержать власть над бунтующим подростком, мы можем становиться более авторитарными вместо того, чтобы вносить вклад в свою авторитетность» (Фото:EdZbarzhyvetsky/Depositphotos)

Быть авторитетными для современных детей сложно

Размышления об авторитетности и авторитарности. Где-то до 4 лет родители для ребенка — бесспорные авторитеты. Этот «авторитет» создает пространство, в котором у ребенка есть возможность чувствовать безопасность и развиваться. Затем фокус авторитетности будет постепенно смещаться, чтобы включить других взрослых — няню, воспитателей садика — так будет расширяться и обогащаться картинка мира ребенка.



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Уважение, которое испытывает ребенок к себе, к своим потребностям, телесности, к своим вещам, намерениям, эмоциям, становится вкладом в его самооценку, авторитетность. В его уважение к себе (в любом возрасте).

Около 4 лет ребенок разочаровывается в могуществе родителей — которые не могут защитить от всего, не могут дать всего, что ребенок хочет. И после кризиса 3 лет, когда ребенок «встречается с силой Я», он начинает (как бы это корректно сказать) штурмовать границы авторитетности родителей. Родители постепенно перестают быть его «супергероями». Это возраст магического мышления — теперь ребенок объединяется со своей силой через образы супергероев, героев сказок, опирается на силу магических существ. И, чтобы «вернуть» авторитетность, от беспомощности повлиять на ребенка, взрослые чаще прибегают к авторитарности.

В этом возрасте ребенок уже спрашивает: «А почему?» Но управлять своим поведением и реакциями только учится.

Уважение, которое чувствует ребенок к себе, становится вкладом в его самооценку

И мы балансируем между тем, что ребенок должен выполнять директивно (это связано с безопасностью, правилами), и тем, где может быть уже его влияние и выбор. Уважение его выбора делает возможным этот выбор в будущем.

А потом в школе фокус авторитетности смещается уже на учителей. Ребенок учится у того, кто для него авторитетен. И боится или демонстрирует сопротивление тому, кто проявляет авторитарность.

Учитель, проявляющий авторитарность, может заставить детей выучить материал, может достичь «дисциплины», но не заставит себя уважать. И обратная сторона таких достижений — возможные невротические проявления у детей.

Наряду с авторитарным взрослым ребенок может испытывать беспомощность, терять чувство, что способен вообще влиять на свою жизнь, делать выбор. В будущем он будет чувствовать себя «маленьким человечком», который не способен что-то изменить, потому что недостойный.

А потом ребенок дорастает до подросткового возраста и проходит инициацию «своей личной авторитетностью».

Фокус авторитетности смещается со взрослых вместе с властью над ребенком. Подростковый кризис может проходить в нескольких формах — независимости и зависимости. В первом случае ребенок возвращает (обретает) свою силу. Во втором — теряет ее.

Чтобы удержать власть над бунтующим подростком, мы можем становиться еще более авторитарными. Вместо того чтобы вносить вклад в свою авторитетность.

Подростковый возраст — всегда вызов для самооценки и ощущения авторитетности взрослых. Если у нас нет авторитетности — они нас не уважают. Если мы авторитарны — они с нами будут бороться со всей своей молодой силой. Могут сдаваться, продаваться, исходя из контакта с ней.

Быть авторитетными для современных детей сложно. Мы теряем авторитетность и переходим к авторитарному поведению, когда:

уставшие;

не заботимся о себе;

не развиваемся;

растворяемся в детях;

не уважаем себя;

путаем детей с собой в их возрасте;

не осознаем своих эмоций, реакций и потребностей.

Я сегодня вспоминала фразу Элеоноры Рузвельт: «Никто не заставит вас чувствовать себя неполноценными без вашего разрешения».

Когда я смотрела видео с девочкой со скакалкой, я себя спрашивала, что бы я сделала на ее месте. Наверное, я пошла бы на стадион или домой. А потом грызла бы себя, вместе с психологом изучала бы, что такое ретрофлексия. И чувствовала бы себя неполноценной. Подавленной авторитарностью других.

Девочка Лиза не позволила заставить себя чувствовать так, как к ней относилась женщина. И, наверное, меня это так задело, потому что мой внутренний подросток через эту девочку на видео учился.

Я желаю нам всем чувства внутренней авторитетности, уважения к себе и другим и силе.

Текст публикуется с разрешения автора

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