Чтобы достичь потрясающих результатов. Восемь привычек людей с высоким эмоциональным интеллектом

Тревис Бредберри: «Людям с высоким EQ интересны все, кто их окружает» (Фото:pressmaster/Depositphotos)

От этих моделей поведения во многом зависит ваш профессиональный успех

Когда впервые широко заговорили об эмоциональном интеллекте, он сыграл роль недостающего звена в неожиданном открытии: люди со средним коэффициентом интеллекта (IQ) в 70% случаев оказываются конкурентоспособнее людей с наивысшим IQ. Эта аномалия серьезно пошатнула позиции IQ — показателя, который многие люди всегда считали единственным залогом успеха. Сегодня десятилетия исследований указывают на то, что решающим фактором является эмоциональный интеллект (EQ), и именно он отличает наиболее выдающихся профессионалов от всех остальных.



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Насколько сильно эмоциональный интеллект влияет на профессиональный успех? Если коротко, то невероятно сильно! Это мощный способ направить всю свою энергию на что-то одно и достичь потрясающих результатов. Мы провели исследование и обнаружили, что 90% лучших сотрудников