Посттравматический рост. Как убедиться в том, что вы становитесь сильнее
Наталья Кадя: «Мы с каждым днем становимся мудрее» (Фото:AllaSerebrina/Depositphotos)
В результате переживания тяжелого жизненного кризиса личность способна вырасти
У нас забрали «мирную жизнь». У нас забрали покой и тихие ночи.
У нас есть это страшное время. И жизнь. Мы теперь знаем, что за нашу жизнь платят своими тысячами жизней ВСУ.
Мы приобретаем новый опыт из-за потерь, боли, горя и лучи надежды.
Мы можем расти через этот опыт, который мы сейчас проживаем вместе. Мы родились расти. И мы растем.
Подготовила шпаргалку бойцам офисного фронта о том, что такое посттравматический рост.
Увеличиваем свою силу
Мы привыкли считать, что травматические события, стрессы, кризисы провоцируют страдания и разрушают наши личностные сопротивления, вызывают психические нарушения. Чуть ли не каждый украинец испытывает это на себе с утра 24 февраля. Но с каждым днем сверхчеловеческие усилия ВСУ и каждого украинца доказывают, что мы не только сопротивляемся и защищаемся — мы с каждым днем становимся сильнее, мудрее; мы растем.
Мы родились расти
Посттравматический рост — это значимые положительные изменения, «разрастание» личности в результате переживания тяжелого жизненного кризиса. Это не просто возвращение к определенной базовой линии, а усовершенствование в очень важных для человека сферах жизни.
Измерение последствий посттавматического роста
Взгляд на себя: улучшение в восприятии самих себя, большее понимание, признание и восприятие силы, мужества, способности иметь глубокие чувства боли, печали, счастья, радости.
Жизненная философия: Положительные изменения в жизненной философии, как например оценивание каждого нового дня, переоценка ценностей.
Отношения: больше ценности друзей и семьи, рост сострадания к другим и уровень альтруизма.
Признаки последствия посттравматического роста
Вы чувствуете благодарность и ценность возможности жить.
Вы полны вдохновения, новых стремлений, имеете волю к жизни сильнее, чем раньше.
Ваши отношения с другими стали здоровее, сбалансированнее и в целом счастливее. Вы легче заводите и поддерживаете дружеские отношения и наслаждаетесь общением.
Вы показываете гораздо больше устойчивости и личной силы.
Вы чувствуете себя сильнее как морально, так и физически, вы принимаете и уважаете свою сущность и не позволяете посторонним препятствовать вашему личному счастью или росту.
Вы начали замечать возможности, которые не видели раньше и чувствуете готовность пробовать.
Текст публикуется с разрешения автора
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