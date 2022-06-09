Посттравматический рост. Как убедиться в том, что вы становитесь сильнее

В результате переживания тяжелого жизненного кризиса личность способна вырасти

У нас забрали «мирную жизнь». У нас забрали покой и тихие ночи.



У нас есть это страшное время. И жизнь. Мы теперь знаем, что за нашу жизнь платят своими тысячами жизней ВСУ.

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Мы приобретаем новый опыт из-за потерь, боли, горя и лучи надежды.

Мы можем расти через этот опыт, который мы сейчас проживаем вместе. Мы родились расти. И мы растем.

Подготовила шпаргалку бойцам офисного фронта о том, что такое посттравматический рост.

Увеличиваем свою силу

Мы привыкли считать, что травматические события, стрессы, кризисы провоцируют страдания и разрушают наши личностные сопротивления, вызывают психические нарушения. Чуть ли не каждый украинец испытывает это на себе с утра 24 февраля. Но с каждым днем сверхчеловеческие усилия ВСУ и каждого украинца доказывают, что мы не только сопротивляемся и защищаемся — мы с каждым днем становимся сильнее, мудрее; мы растем.

Мы родились расти

Посттравматический рост — это значимые положительные изменения, «разрастание» личности в результате переживания тяжелого жизненного кризиса. Это не просто возвращение к определенной базовой линии, а усовершенствование в очень важных для человека сферах жизни.

Измерение последствий посттавматического роста

Взгляд на себя: улучшение в восприятии самих себя, большее понимание, признание и восприятие силы, мужества, способности иметь глубокие чувства боли, печали, счастья, радости.

Жизненная философия: Положительные изменения в жизненной философии, как например оценивание каждого нового дня, переоценка ценностей.

Отношения: больше ценности друзей и семьи, рост сострадания к другим и уровень альтруизма.

Признаки последствия посттравматического роста

Вы чувствуете благодарность и ценность возможности жить.

Вы полны вдохновения, новых стремлений, имеете волю к жизни сильнее, чем раньше.

Ваши отношения с другими стали здоровее, сбалансированнее и в целом счастливее. Вы легче заводите и поддерживаете дружеские отношения и наслаждаетесь общением.

Вы показываете гораздо больше устойчивости и личной силы.

Вы чувствуете себя сильнее как морально, так и физически, вы принимаете и уважаете свою сущность и не позволяете посторонним препятствовать вашему личному счастью или росту.

Вы начали замечать возможности, которые не видели раньше и чувствуете готовность пробовать.

Текст публикуется с разрешения автора

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