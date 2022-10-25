Ваше драгоценное внимание. Как перестать отвлекаться и сконцентрироваться на том, что важно

Попробуйте выделить время для сеанса священной сосредоточенности

В течение дня наше внимание почти всегда рассеяно.



Мы переключаемся с одного на другое, и в любой отдельно взятый пятиминутный отрезок времени многим из нас скорее всего будет очень непросто сказать, на чем же мы сосредоточены. Большую часть времени наш разум находится в ином состоянии.

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Неудивительно, что нам крайне тяжело иметь дело с пугающими, непредсказуемыми, сложными и важными вещами. Если вы, например, хотите написать книгу, то как вы с этим справитесь, постоянно отвлекаясь?

Наше внимание драгоценно и священно. И все же мы зачастую расходуем его так, как если бы оно ничего не стоило. Как бы вы распорядились своей священной сосредоточенностью, если бы она действительно был важна для вас?

Позвольте мне поделиться несколькими идеями, которые, на мой взгляд, способны изменить жизнь, если отнестись к ним серьезно.