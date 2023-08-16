Влияние большинства. Что мы упускаем, говоря о проблемах в обществе

Маргинальность, а не нормализация преступления является более правильной «рекламой» социальных инициатив

Присоединение к большинству и ошибки социального влияния. И немного о том, что стоит распространять.



Начну с известного журналистам и психологам «эффекта Вертера», который заключается в том, что сообщения в средствах массовой информации, литературных произведениях и кинофильмах о самоубийствах влияют на рост самоубийств. Поэтому есть условный общественный договор (рекомендации психологов) о том, что не стоит описывать самоубийства в подробностях, особенно описывать тех людей, кто укоротил себе жизнь, — потому что это имеет влияние на лиц с похожими чертами или жизненными ситуациями. Так, например, произошло с сериалом 13 причин почему, после выхода которого увеличилось количество попыток самоубийств среди девочек-подростков.

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Вы готовы только критиковать или присоединиться ко мне?

Но социальное влияние может быть и со знаком плюс, если правильно сформулировать задачу. Американский психолог Роберт Чалдини описал одну ситуацию, которая кажется мне очень интересной.

Есть в США, в штате Аризона национальный парк под названием Окаменевший лес. Это геологическое чудо, которое состоит из сотен окаменелых столбов и кристаллов, которые двести двадцать пять миллионов лет назад образовались из деревьев. Окружающие условия той поры объединились, чтобы заменить органические вещества деревьев кварцем и оксидом железа, и стволы превратились во впечатляющие разноцветные окаменелости. Каменные образования весом несколько тонн одновременно прочны и восприимчивы к воздействию со стороны посетителей, которые часто… воруют окаменелости и кристаллы из парка. Хотя эти действия кажутся незначительными, они беспокоят исследователей парка, которые изучают древние модели движения деревьев, ведь именно постоянные кражи больше всего угрожают парку и вызывают наибольшее беспокойство. Поэтому у входа на территорию повесили огромную табличку с просьбой не забирать окаменелости.

Но проблема в том, что первая табличка была написана без учета социального влияния большинства и выглядела примерно так: «Парк страдает от вандализма и мелких краж, и вес всех украденных элементов составляет 14 тонн в год». После прочтения этой фразы посетители понимают, что «воруют все», и также принимают импульсивное решение украсть кусочек и себе. То есть выбирают «быть как все». Так работают социальные доказательства, но доказывают они не то, что было нужно.

Однако фишка в том, что только 3% посетителей воровали кусочки из Окаменевшего леса. Когда формулировку изменили на что-то подобное: «Только 2,9% людей пытались совершить преступление, украв частичку леса…», количество краж существенно снизилось. Маргинальность, а не нормализация преступления является более правильной «рекламой» социальных инициатив.

К чему это я? Прочитала об уровне коррупции в Украине. И хотя я не знаю точно, какие масштабы коррупции в нашей стране, но знаю наверняка, что я лично не поддерживаю коррупцию на своем уровне. Я не призываю замалчивать факты коррупции, но считаю важным подчеркивать, что они не являются нормой (а в идеале еще и приводить примеры успешной борьбы с ней). Вы готовы только критиковать, или присоединиться ко мне? Это трудный путь, но именно тогда каждый из нас будет на стороне тех, кто знает, что он является большинством.

Текст публикуется с разрешения автора

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