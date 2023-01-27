Невыносимые эмоции. Что такое вина уцелевшего и как ее преодолеть

Возьмите это чувство и направьте его на изменение мира

Павел Казарин недавно точно заметил: «Сейчас каждый считает, что делает недостаточно. Всех объединяет чувство вины. У тех, кто выехал, — к тем, кто остался. У гражданских — к военным. У тех, кто в тылу — к тем, кто на передке». Вина — это довольно сильное чувство. Она возникает из-за негативной оценки собственного поведения. Чувство вины переживается как долг перед собой. Недавно я разговаривал с одной женщиной с оккупированной территории, она смогла выехать за границу и призналась, что не может спокойно жить: «Я постоянно смотрю новости. Постоянно думаю, что моим родственникам плохо, а мне хорошо. У меня панические атаки, и я не знаю, что с этим сделать».



Видео дня

Потерять кого-то тяжело. Будь то естественные причины или несчастный случай, такая потеря вызывает эмоции, которые кажутся невыносимыми. Чувство вины выжившего (вина уцелевшего) — это психологический феномен, с которым многие лица, оказывающие первую помощь — солдаты, пожарные, полицейские и даже обычные люди — могут столкнуться после смерти кого-то рядом с ними или после травматического события.

Хотя чувство вины оставшегося в живых может проявляться у разных людей по-разному, оно часто связано с чувством печали, шока, а иногда даже с чувством ответственности. Понимание того, как развивается такое чувство, как с ним справиться и где искать лечение, необходимо для преодоления этого сложного синдрома.

Что такое вина уцелевшего?

Вина уцелевшего — это особый вид вины, который развивается у людей, переживших опасную для жизни ситуацию. Вина уцелевшего возникает, когда человек считает неправильным и нечестным, что он или она пережили травматическое событие и остались в живых, а другие — нет. Об этом тяжелом переживании рассказывает Эдит Егер в своей книге Выбор: «Я почувствовала, как меня охватывает старая вина выжившего, вернулся кошмар от того, какое слово я произнесла в первый день в Аушвице на селекции. Кошмар тех воспоминаний. Я старалась противостоять тому старому, давно похороненному убеждению, скорее всего ошибочному, что я отправила нашу маму на смерть».

Умение прощать себя может помочь двигаться вперед

Некоторые уцелевшие чувствуют вину за то, что выжили, когда другие погибли. Другие считают, что они могли бы сделать больше для спасения жизней других. А есть и те, кто чувствует вину за то, что другой человек погиб, спасая их. Вина ставит человека на краю пропасти и вызывает ощущение, что пути дальше нет.

Хотя термин «вина уцелевшего» первоначально использовался для описания тех чувств, которые испытали выжившие во время Холокоста, он также применялся к ряду опасных для жизни ситуаций, включая автомобильные аварии, войны и стихийные бедствия.

Термин «вина уцелевшего» ввели психиатры Стэнли Кобб и Эрих Линдеманн в 1943 году. Они определили это чувство как наличие напряжения, одиночества или душевной боли, которые были вызваны визитами близких, упоминанием умерших и получением сочувствия. Роберт Джей Лифтон далее исследовал вину уцелевшего, отметив «психическое оцепенение» или прекращение чувств как доминирующую характеристику образа жизни тех, кто страдал от чувства вины за смерть.

Является ли чувство вины выжившего расстройством?

В текущей версии диагностического руководства DSM-5 чувство вины выжившего является симптомом посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). Его можно рассматривать как один из когнитивных и связанных с настроением симптомов ПТСР, который включает искаженное чувство вины и негативные мысли о себе.

Однако важно отметить, что люди могут испытывать чувство вины выжившего без посттравматического стрессового расстройства. У них также может быть посттравматическое стрессовое расстройство без чувства вины выжившего.

Признаки того, что вы испытываете вину уцелевшего

Степень и тяжесть чувства вины оставшегося в живых варьируется у разных людей. Симптомы вины уцелевшего могут быть как психологическими, так и физическими, при этом они часто имитируют симптомы посттравматического стрессового расстройства.

К наиболее распространенным психологическим симптомам относятся:

Чувство беспомощности. Ощущение, что вы ничего не можете. Чувство, что вы не контролируете свою жизнь.

Воспоминания о травмирующем событии. Это может проявляться во сне, вам могут сниться кошмары.

Раздражительность.

Недостаток мотивации. Вам может быть сложно достигать самых простых целей.

Перепады настроения и вспышки гнева. Простые вещи вас могут раздражать. Иногда это приводит к конфликтам и разрыву отношений, поскольку партнер может не выдерживать постоянную агрессию.

Навязчивые мысли о событии.

Суицидальные мысли.

Общие физические симптомы могут включать:

изменения аппетита;

трудности со сном;

головные боли;

тошноту или боль в животе;

учащенное сердцебиение;

истощение;

чрезмерное потоотделение.

Эдит Эгер говорит о силе вины: «А вот вина держит вас очень крепко. Она коренится в чувстве стыда: вы верите, что недостойны; думаете, что вас не хватает — не хватает на все, что вы делаете. Чувства вины и стыда могут быть крайне изнурительными. Но они не дают настоящей оценки тому, кто мы. Это образ мышления, который мы выбираем и в котором надолго увязаем».

Сожаление, размышления и ретроспективная предвзятость

Люди, пережившие травматическое событие, могут испытывать чувство сожаления. Они могут размышлять о произошедшем и думать о том, что они могли или должны были сделать, что (как им кажется) изменило бы исход. Такое повторение событий может еще больше усугубить чувство вины, особенно, если люди считают, что их собственные действия (или бездействие) могли усугубить последствия.

Во многих случаях на эти размышления влияют так называемые установки или паттерны поведения. В повседневной жизни такие люди могут говорить: «Я пошел искать работу, но мне ответили отказом. Я так и знал, что у меня ничего не получится». Они отталкиваются от этих установок, как от трамплина. Именно эти установки чаще всего определяют для человека исход ситуации.

Иногда люди с чувством вины выжившего оглядываются назад и переоценивают свою способность предвидеть исход события. Поскольку им кажется, что они должны были предсказать, что произойдет, они могут прийти к убеждению, что также должны были иметь возможность повлиять на результат, но не смогли.

Причины

Вина уцелевшего возникает у людей, которые пережили какую-либо травму. Однако не у всех, кто переживает такой опыт, развивается это чувство.

Локус контроля человека может играть роль в определении того, будет ли он испытывать чувство вины оставшегося в живых. Локус контроля — это та степень, в которой вы, на ваш взгляд, обладаете контролем над событиями, влияющими на вашу жизнь. Другими словами, это убеждение в том, зависят ли результаты ваших действий от того, что вы делаете (ориентация на внутренний контроль), или от обстоятельств, находящихся вне вашего личного контроля (ориентация на внешний контроль). Некоторые люди более склонны усваивать вину. При объяснении событий они склонны приписывать причинно-следственную связь личностным характеристикам, а не внешним силам.

Во многих ситуациях это действительно может быть полезно для самоценности. Принимая похвалу за хорошие результаты, вы можете лучше относиться к себе и своим способностям. Но это также может быть разрушительно, когда вы вините себя в событиях, не подконтрольных вам.

Дополнительные факторы, которые могут увеличить риск того, что человек испытает чувство вины оставшегося в живых, включают:

История травмы: некоторые исследования показали, что травматический опыт может увеличить вероятность возникновения негативных эмоций после опасных для жизни событий.

История депрессии: люди, которые уже находятся в депрессии или переживали ее в прошлом, также могут с большей вероятностью испытывать чувство вины и тревоги после травмы.

Низкая самооценка: люди с низкой самооценкой могут меньше ценить собственное благополучие. Выжив там, где другие погибли, они с большей вероятностью зададутся вопросом, «заслужили» ли они свою удачу.

Отсутствие социальной поддержки: люди, не имеющие прочных социальных связей, могут с большей вероятностью испытывать симптомы, связанные с чувством вины выжившего.

Плохие навыки преодоления стресса или жизненных трудностей: люди более восприимчивы к посттравматическому стрессу, если у них нет психологической гибкости, необходимой для его преодоления. У этих людей копинговый или защитный механизм часто выражается в форме избегания и фантазийных мыслях, где желаемое выдается за действительное, и потому они чувствуют себя несчастными. Они даже не пытаются преодолеть трудности, поскольку заведомо знают, что проиграют. Эдит Эгер хорошо описывает это чувство: «Как-то я выступала на конференции, и вдруг во время моего доклада со своего места встал довольно представительный мужчина и покинул аудиторию. Я буквально застыла на сцене, охваченная самыми нелестными мыслями о себе: „Я ни на что не гожусь. Я не заслуживаю чести выступать на такой конференции. Я не на своем месте“. Через несколько минут дверь открылась, в аудиторию вошел тот мужчина и сел на свое место. Возможно, он просто выходил попить воды или в туалет, но к тому времени, как он вернулся, я уже заканчивала свою жизнь на гильотине».

Как мы можем преодолеть вину уцелевшего?

Если вы обнаружите, что испытываете чувство вины после травматичного события, то вот несколько вещей, которые можно сделать, чтобы справиться с этими эмоциями. Это те стратегии самопомощи, которые могут оказаться эффективными:

Позвольте себе грустить. Важно позволить себе оплакать тех, кого вы потеряли. Дайте себе время и делайте все в своем собственном темпе. Грусть — это естественный процесс исцеления. Если грусть не проживается, тогда она становится страхом, который ложиться на грудь тяжелым камнем и давит.

Будьте реалистом. Старайтесь видеть вещи такими, каковы они есть. Это сложно сделать самому, поскольку всегда есть та зона, которую вы не замечаете. Поговорите с кем-то из специалистов по психическому здоровью. Вам нужно «зеркало», чтобы посмотреть в него и увидеть, насколько правильно вы оцениваете ситуацию. Я часто слышу во время терапии: «Вы знаете, а я так и не думал». И это не потому, что я такой умный, а потому, что принцип социального взаимодействия никто не отменял.

Сделайте что-нибудь ценное для кого-то или для себя. Возьмите это чувство и направьте его на изменение мира. Иногда простые действия для другого человека могут облегчить чувство вины. Помогите кому-то и попробуйте понять, почему вы это делаете. Не потому, что стремитесь искупить и загладить вину, а потому что хотите, чтобы другому человеку стало лучше и он испытал радость.

Сосредоточьтесь на внешних факторах, которые привели к событию. Переключение внимания на внешние переменные, которые создали ситуацию, может помочь вам избавиться от самообвинения, способствующего возникновению чувства вины. Мы всегда знаем, как правильно было бы поступить, когда находимся вне этой ситуации, но на тот момент мы поступили именно так, чтобы выжить самим или спасти кого-то. По-другому не могли.

Практикуйте самопрощение. Даже если ваши действия причинили вред другому человеку, умение прощать себя может помочь вам двигаться вперед и восстановить позитивное мировоззрение. Об этом не принято часто говорить. Мы можем говорить о самопринятии, но прощение — это нечто большее. Самопрощение — это перестать предъявлять к себе требования и принять себя и ситуацию.

Помните, что эти чувства распространены. Ощущение чувства вины не означает, что вы виновны в чем-то плохом. Печаль, страх, тревога, горе и чувство вины — совершенно нормальные реакции после трагедии. Это нормально — радоваться собственной удаче и в то же время оплакивать судьбу других.

Поделюсь практическим упражнением Эдит Эгер. Попробуйте сделать это сегодня: «Проведите день в беседе с собой, сосредоточьтесь на том, какие слова вы находите для себя. Часто ли звучат такие обороты, как „я должна“, „я не должна“, „да, но“? Насколько для вас привычны фразы вроде „Это моя вина“, „Я этого не заслуживаю“, „Все могло быть и хуже“? Замените эти психологические установки, отражающие ваше чувство вины и стыда, ежедневным дружеским диалогом с собой, находя для себя мягкие, добрые слова. Проснувшись утром, подойдите к зеркалу, посмотрите на себя с нежностью. Скажите сами себе: „Я сильная. Я добрая. Я человек большой силы“. Поцелуйте свои руки. Улыбнитесь отражению в зеркале. Скажите: „Я люблю тебя“».

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди NV

Больше блогов здесь