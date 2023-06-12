Трехмерный подход. Как найти смысл жизни

Мы должны выбрать свои основные ценности и руководящие принципы

Если вы изо всех сил пытаетесь найти ответ на вопрос «в чем смысл жизни», вы не одиноки. Сегодня чуть ли не ежедневно приходится сталкиваться с неожиданными жизненными поворотами. От ощущения выгорания в карьере или развода с кем-то, с кем когда-то планировали провести вместе остаток своей жизни, до переживания смерти близкого человека. Эти события, меняющие жизнь, могут вызвать огромную боль, заставляя многих спрашивать себя: так в чем же смысл?



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Интересно, что восточный и западный миры предлагают разные философии. Восточные культуры сосредоточиваются на «мы», или значении, стоящем за человечеством в целом, тогда как западные люди более индивидуалистичны, сфокусированы на «я» или своем личном чувстве смысла. Как по мне, украинская реальность — это попытка совместить «я» и «мы».

Хотя нет конкретного единого ответа на вопрос о смысле жизни, философские наработки по этой теме можно разделить на четыре категории:

— жизнь имеет объективный смысл;

— жизнь имеет субъективный смысл;

— жизнь не имеет смысла;

— жизнь имеет сверхъестественное или необъяснимое значение.

При более детальном изучении эти четыре группы значений дают представление о том, как люди во всем мире могут оправдать саму жизнь. На мой взгляд, ни одна концепция не является правильной или неправильной. Человек несет ответственность за то, чтобы учиться и расти через собственный жизненный опыт, чтобы лучше понять смысл жизни в целом.

Хотя счастье и смысл взаимосвязаны, это не одно и то же

Также важно различать поиск смысла в жизни и счастье. Хотя счастье и смысл взаимосвязаны, это не одно и то же. Поиск смысла не всегда легкий, беззаботный и счастливый. А поиск счастья не обязательно означает, что вы живете целенаправленной жизнью и реализуете свой истинный жизненный потенциал. Например, многие художники, которые известны сегодня, при жизни боролись с психическими заболеваниями и/или финансовыми трудностями, и все же следовали своему предназначению и были готовы пожертвовать потенциалом для комфортной, «счастливой» жизни ради реализации своего творческого таланта, который уже после их смерти покорил мир.

Хотя жизнь не обязательно заставляет выбирать между смыслом и счастьем, важно понимать, что невозможно гнаться за всем сразу. Мы должны решить и выбрать свои основные ценности или руководящие принципы, вокруг которых сосредоточимся в своей жизни. Например, если вы цените творчество, обучение, заботу о себе и собственное здоровье — это примеры ценностей саморазвития, которые приносят пользу вашей личности. Если же вы цените семью, сообщество, животных, это — ценности служения, которые приносят пользу отношениям или другим людям вне вас.

Реальность такова, что разные аспекты вашей жизни взаимосвязаны и взаимозависимы. Одно влияет на другое. Например, плохая семейная жизнь может подорвать карьеру, а плохое здоровье сломает все напрочь.

Чего мы часто не понимаем, так это того, что можем дорого заплатить за последствия, которые настигнут позже. И эти последствия практически необратимы. Например, фокусируясь только на карьере, можем потерять здоровье или семью. А сосредоточившись только на семье, останемся нереализованными. Умение жить заключается в том, чтобы не просто сбалансировать все сферы жизни, но и достичь успеха в каждой из них.

Исследование, проведенное философом Фрэнком Мартелой и психологом Майклом Штегером , предлагает трехмерный подход к пониманию смысла жизни. Три составляющие этого понятия — или «три значения смысла жизни» — это цели, взаимосвязь и значимость.

1. Цель является движущим мотиватором, который помогает направлять вашу жизнь. Самое прекрасное в целях заключается в том, что как только вы их осознаете, то сразу направляете усилия на их воплощение. Например, чья-то цель заключается в том, чтобы служить своему сообществу — этот человек может заниматься волонтерством, делиться опытом, предоставлять личные пожертвования, реализуя свою цель служения другим.

2. Взаимосвязь, или когерентность — врожденное стремление осмыслить жизнь через шаблоны и другие предсказуемые переживания. С биологической точки зрения нам нравятся закономерности и тенденции, чтобы учиться и адаптироваться. Рутина является отличным примером. Например, когда вы впервые начинаете тренироваться, то сначала можете чувствовать себя неловко, потому что не уверены, что делать и как достичь желаемых результатов. Тем не менее с последовательной рутиной и соблюдением режима тренировок вы начнете видеть предсказуемые результаты и станете лучше осведомлены о том, как улучшить свою физическую форму.

3. Значимость — третье измерение смысла, касающееся внутренней ценности и ценности жизни. Жизнь коротка, поэтому, важно понимать ценность времени. Если человек тратит время впустую — либо из-за прокрастинации, либо из-за отсутствия осознания, — это может усилить ощущение, что его жизнь незначительна или ничего не стоит. Например, такое ощущение может появиться, если сидеть перед телевизором, а не заниматься делом, которое вдохновляет, приносит новые знания, опыт и наполняет жизнь ценностью. Сосредоточившись на важном, можно сделать выбор, чтобы инвестировать свое время во что-то значимое.

Почувствовали, что в жизни не хватает целей, взаимосвязи или значимости? Вот несколько вопросов, которые помогут вам найти свой смысл жизни. Ваши ответы или их отсутствие — признаки того, что стоит осознать и над чем поработать.

8 вопросов, ответы на которые нужно знать в контексте целей:

1. Вы столкнулись с экзистенциальным кризисом? Чувствуете себя потерянным или застрявшим в жизни?

2. Есть ли у вас конкретные цели, к которым вы стремитесь?

3. Если бы вы могли чего-то достичь, что это было бы и почему?

4. Опишите, где вы видите свою жизнь через 3−5−10 лет (у каждого свой горизонт)?

5. Вы изо всех сил стараетесь достичь целей, которые вы ставите перед собой?

6. Вы живете комфортной и счастливой жизнью, но чувствуете, что чего-то все еще не хватает?

7. Вы живете одним днем?

8. Вы в восторге от того, что ждет вас в будущем? Что чувствуете?

8 вопросов, ответы на которые нужно знать, если не хватает взаимосвязи:

1. Избегаете ли вы неопределенности? Ненавидите ли вы перемены?

2. Вы боитесь неизвестного и всегда остаетесь в своей зоне комфорта?

3. Вы придерживаетесь последовательных процедур и привычек или нет?

4. Ожидали ли вы, что именно так ваша жизнь будет выглядеть в этот момент времени?

5. Вы просто «плывете за жизнью» или сознательно выполняете определенные действия?

6. Рискуете ли вы?

7. Ставите ли под сомнение траекторию своей жизни?

8. Какая рутина есть в вашей жизни, от которой вы получаете удовольствие?

8 вопросов, ответы на которые нужно знать, если вам не хватает значимости:

1. Какие цели делают вашу жизнь значимой, достойной (карьера, рождение ребенка, путешествия)?

2. Есть ли люди, которые на вас полагаются? (например, семья, коллеги, друзья).

3. Заставляют ли большие жизненные события вас чувствовать себя незначительным? (смерть, развод, что-то другое)

4. Чувствуете ли вы, что приносите пользу или ценность обществу? Чем именно?

5. Часто ли вы тратите время впустую, когда могли бы сделать что-то продуктивное?

6. Чувствуете ли вы, что не достигли своего потенциала в жизни?

7. Что из того, что вы уже делаете, дает вам ощущение значимости?

8. Что или кто дает вам ощущение значимости?

Время ограничено. И это бесспорный факт. Жизнь без смысла — пустая. Поэтому я желаю вам осознать ваш собственный смысл жизни, реализация которого будет вдохновлять вас и сделает вашу жизнь полноценной.

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