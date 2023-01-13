Небольшие моменты радости. Пять вещей, которые актуальны даже во время войны

Спорт поможет держать себя в форме — и физической, и ментальной

Во время полномасштабной войны бывают моменты, когда сидишь и думаешь, что сейчас не стоит начинать что-то новое, нужно ждать победы и т.д. Однако есть вещи, которые сейчас уже сейчас, даже если на первый взгляд так не кажется.



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Образование

Образование актуально всегда, а во время войны — особенно. Сейчас все родители поняли, как тяжело, но важно, чтобы дети продолжали учиться. Они должны стать образованной, умной, развитой нацией, уметь ставить цель и достигать ее. Это позволит им получить профессию своей мечты, которая будет приносить деньги, удовольствие и будет иметь спрос.

В последнее время я много общаюсь со школьниками во время НеЛекций, которые мы проводим в рамках проекта UNICEF Спільно до навчання, и вижу, что они сами понимают важность образования в наше время. Учеба отвлекает от того, что происходит вокруг, и дает мозгу что-то, на что можно перевести внимание.

Учиться, кстати, я хотел бы посоветовать не только детям, но и взрослым. Нет смысла тратить время и нервы на «диванную аналитику». Лучше в этот момент овладеть каким-то новым языком, возможно, научиться играть на музыкальном инструменте. Словом, получить какой-то скилл.

Спорт

Считаю себя адептом спорта. Перепробовал в жизни более 40 видов спорта, около 10 из них постоянно занимаюсь. Таким образом, я держу себя в форме — и физической, и ментальной. Ведь спорт, в частности, снижает кортизол — гормон стресса, поэтому и помогает поддерживать в норме не только физическое, но и психологическое состояние.

Образование актуально всегда, а во время войны — особенно

К тому же спорт — это возможность общаться и проводить время с близкими людьми. Я с сыном хожу на скалодром, с дочерью могу кататься на скейте, с друзьями бегаю и т.д. На самом деле спорт может стать одним из объединяющих факторов в построении отношений как дружеских, так и семейных. Стать таким себе коммуникационным мостиком для вас.

Литература

Чтение как таковое помогает развивать ваш мозг, держать его в тонусе и, конечно, отвлекаться. Поэтому стараюсь дозировать — читаю новости с утра, а на ночь все же литературу.

Какое именно — это уже выбирать вам. Хоть нонфикшн, хоть художественные книги. У украинских издательств сейчас такой огромный выбор, что каждый сможет подобрать историю по вкусу. Я иногда сажусь и просто «глотаю» фэнтези, чтобы немного побыть в другом мире и отвлечься.

Отдых

Думаю, что каждый из нас за период войны был на грани выгорания. И это нехорошо, не стоит доводить себя до такого состояния. Просто задумайтесь о том, если вдруг выгорите и не сможете работать, что можете потерять вы или зависящие от вас люди — я говорю в том числе и о вашем персонале, о ваших коллегах. И волонтёрскую деятельность продолжать не сможете.

Выгорание может привести к нервным расстройствам и болезням, ведь иммунитет падает. Как бы там ни было, всем нужно отдыхать, находить на это время и возможности. Не говорю о длительных отпусках, но 1–2 дня в неделю следует побыть с семьей, перезагрузиться и прийти в форму, чтобы дальше работать еще лучше.

Маленькие радости

Давайте не будем лишать себя детского ощущения радоваться мелочам. Это совет от наших военных, кстати. Они говорят, что борются за независимость, суверенность, побеждают врага, чтобы мы не сдались. Когда вы начинаете заниматься самокритикой и отказываться от всего, зацикливаетесь только на проблемах, на ограничениях, это не нормальная жизнь. Именно этого хочет добиться наш враг, а мы не должны дать ему такой шанс.

Поэтому радоваться мелочам — например, когда идет снег — иногда очень полезно. Потому что даже в этот момент мы не забываем, а понимаем, что наши военные там сейчас мерзнут. Однако это законы природы. Не можем сидеть и плакать, потому что пошел снег. Давайте поможем военным теплым комплектам и будем радоваться, что наш враг будет замерзать, ведь у них волонтеров нет.

Можно дарить близким какие-то маленькие, но полезные вещи. В частности, думаю, никто не откажется сейчас от фонарика или павербанка. Конечно, не нужно выбрасывать деньги на ветер, сегодня следует планировать расходы рационально. Но дарить какие-то небольшие моменты радости считаю нужным.

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