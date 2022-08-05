И жизнь изменится. Как научиться доверять самим себе

Верите ли вы в то, что сможете справиться со всем, что бы ни произошло?

В основе многих наших проблем лежит нехватка доверия, и в первую очередь доверия к самим себе. Достаточно вспомнить несколько наиболее распространенных трудностей, с которыми сталкивается большинство из нас:



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На чем сосредоточиться: мы не доверяем своему сердцу решать, над чем нам хотелось бы поработать прямо сейчас.

Нерешительность: мы застреваем в нерешительности потому, что не доверяем себе выбирать, чего мы действительно хотим, и не верим, что сможем найти выход, если все пойдет не так, как мы надеялись.

Прокрастинация/сопротивление: мы чувствуем нежелание браться за трудную (пугающую) задачу, пытаемся уклониться от ее выполнения и в итоге прокрастинируем — поскольку не верим в свою способность согласиться с дискомфортом или выдержать то, что может нас ждать после завершения работы (критика, осуждение или любые другие возможные последствия).

У нас есть веские причины не доверять

Страх или стресс в момент неопределенности/хаоса. Мы часто чувствуем стресс или страх, сталкиваясь с неопределенностью. Это происходит из-за (вполне понятного) отсутствия веры в то, что нам удастся сориентироваться в этом хаосе и справиться со всем, что может произойти.

Неспособность сосредоточиться: часто, пытаясь сконцентрироваться на чем-то, мы отвлекаемся на тысячу других дел, требующих нашего внимания — потому что не верим в то, что позаботимся об этом позже.

Если вам не приходится иметь дело ни с одной из этих проблем — поздравляю! У вас, вероятно, тонна доверия. Но большинство из нас вынуждено бороться с ними ежедневно. И это означает, что перед нами открывается замечательная возможность потренироваться доверять.

В этой инструкции я расскажу, почему мы не доверяем себе или другим, и как можно научиться это делать.

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