Техника «6П». Как не выгореть в борьбе за победу
Наталья Кадя: «Эмоциональное выгорание — это синдром, возникающий в результате хронического стресса, с которым человек не может справиться» (Фото:ArturVerkhovetskiy/Depositphotos)
Даже будучи готовыми работать круглосуточно для приближения победы, мы все равно остаемся людьми, ресурсы которых не бесконечны
Еще в феврале этого года одним из самых актуальных запросов для работы с руководителями и командами было профессиональное выгорание.
Но проклятое 24 февраля развернуло наш мир на 180 градусов, и работа, сама возможность работать, мгновенно стала спасательным кругом для многих. Мы ухватились за эту соломинку и не отпускаем ее по сей день. Но.
Мы иногда забываем, что, имея стальную волю к победе и готовность работать круглосуточно для ее приближения, мы все равно остаемся людьми, ресурсы которых не могут быть бесконечными.
Об этом следующая шпаргалка для бойцов офисного фронта.
Эмоциональное выгорание — как не «сгореть» в борьбе за победу
Эмоциональное выгорание — это синдром, возникающий от хронического стресса, с которым человек не может справиться, и характеризуется тремя измерениями:
От эмоционального выгорания не избавиться за одни выходные
— ощущением потери энергии и истощения;
— психологической отстраненностью, чувством негативизма или цинизма к тому, чем занимается человек;
— уменьшенной профессиональной эффективностью.
Причины эмоционального выгорания:
- нехватка поддержки
- мысли, чувства и поведение
- чрезмерная забота о других
- низкая удовлетворенность работой
- проблемы в отношениях
- нехватка контроля
- горевание из-за потери
- хронические болезни
- работа 24/7
- воспитание детей
Симптомы эмоционального выгорания:
Чувство истощения или усталости приводит к нарушению сна, снижению иммунитета, проблемам с концентрацией.
Интеллектуальная и эмоциональная дистанция с работой — наблюдается ощущение негатива и цинизма в отношении ситуаций, связанных с работой, оторванность от коллектива, отсутствие мотивации, негативное восприятие реальности.
Снижение профессиональной эффективности — вследствие этого развивается чувство несостоятельности, возникают сомнения в собственных способностях и компетентности.
Чем эмоциональное выгорание отличается от переутомления? Если вы просто устали, то можете вернуться в нормальное состояние через несколько дней. Чтобы отдохнуть, достаточно хорошо выспаться, провести выходные с выключенным телефоном, сходить на йогу, переключиться на хорошую книгу или принять горячую ванну — и вот вы снова полны сил и энергии. Если у вас эмоциональное выгорание, от него не избавиться за одни выходные. А со временем наоборот, все только усугубится. Нервное напряжение и стрессы приводят к ухудшению сна, повышенная раздражительность провоцирует конфликтные ситуации на работе, проблемы в профессиональной сфере отражаются на семье и личных отношениях.
Как сохранять эмоциональные ресурсы: техника «6П»
Планирование — старайтесь определять план на каждый день и двигаться по нему. Не заглядывайте далеко.
Приседания — несколько простых упражнений помогут освободиться от сложных эмоциональных переживаний и запустить выработку гормонов счастья.
Забота — несмотря на условия, найдите несколько минут времени для того, что важно именно для вас.
Позитив — не допускайте разрушительных оценочных суждений ни себя, ни своего окружения. Фокусируйтесь на хорошем
Перерывы — даже если вы чувствуете огромную ответственность за то, что делаете, заставляйте себя делать короткие перерывы на восстановление.
Приятности — среди всего, чем занимаетесь, выделяйте вещи, которые вам приятно делать. Подчеркивайте в себе чувство наслаждения, когда занимаетесь ими.
Текст публикуется с разрешения автора
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