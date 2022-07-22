Техника «6П». Как не выгореть в борьбе за победу

Наталья Кадя: «Эмоциональное выгорание — это синдром, возникающий в результате хронического стресса, с которым человек не может справиться» (Фото:ArturVerkhovetskiy/Depositphotos)

Даже будучи готовыми работать круглосуточно для приближения победы, мы все равно остаемся людьми, ресурсы которых не бесконечны

Еще в феврале этого года одним из самых актуальных запросов для работы с руководителями и командами было профессиональное выгорание.



Но проклятое 24 февраля развернуло наш мир на 180 градусов, и работа, сама возможность работать, мгновенно стала спасательным кругом для многих. Мы ухватились за эту соломинку и не отпускаем ее по сей день. Но.

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Мы иногда забываем, что, имея стальную волю к победе и готовность работать круглосуточно для ее приближения, мы все равно остаемся людьми, ресурсы которых не могут быть бесконечными.

Об этом следующая шпаргалка для бойцов офисного фронта.

Эмоциональное выгорание — как не «сгореть» в борьбе за победу

Эмоциональное выгорание — это синдром, возникающий от хронического стресса, с которым человек не может справиться, и характеризуется тремя измерениями:

От эмоционального выгорания не избавиться за одни выходные

— ощущением потери энергии и истощения;

— психологической отстраненностью, чувством негативизма или цинизма к тому, чем занимается человек;

— уменьшенной профессиональной эффективностью.

Причины эмоционального выгорания:

нехватка поддержки

мысли, чувства и поведение

чрезмерная забота о других

низкая удовлетворенность работой

проблемы в отношениях

нехватка контроля

горевание из-за потери

хронические болезни

работа 24/7

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Симптомы эмоционального выгорания:

Чувство истощения или усталости приводит к нарушению сна, снижению иммунитета, проблемам с концентрацией.

Интеллектуальная и эмоциональная дистанция с работой — наблюдается ощущение негатива и цинизма в отношении ситуаций, связанных с работой, оторванность от коллектива, отсутствие мотивации, негативное восприятие реальности.

Снижение профессиональной эффективности — вследствие этого развивается чувство несостоятельности, возникают сомнения в собственных способностях и компетентности.

Чем эмоциональное выгорание отличается от переутомления? Если вы просто устали, то можете вернуться в нормальное состояние через несколько дней. Чтобы отдохнуть, достаточно хорошо выспаться, провести выходные с выключенным телефоном, сходить на йогу, переключиться на хорошую книгу или принять горячую ванну — и вот вы снова полны сил и энергии. Если у вас эмоциональное выгорание, от него не избавиться за одни выходные. А со временем наоборот, все только усугубится. Нервное напряжение и стрессы приводят к ухудшению сна, повышенная раздражительность провоцирует конфликтные ситуации на работе, проблемы в профессиональной сфере отражаются на семье и личных отношениях.

Как сохранять эмоциональные ресурсы: техника «6П»

Планирование — старайтесь определять план на каждый день и двигаться по нему. Не заглядывайте далеко.

Приседания — несколько простых упражнений помогут освободиться от сложных эмоциональных переживаний и запустить выработку гормонов счастья.

Забота — несмотря на условия, найдите несколько минут времени для того, что важно именно для вас.

Позитив — не допускайте разрушительных оценочных суждений ни себя, ни своего окружения. Фокусируйтесь на хорошем

Перерывы — даже если вы чувствуете огромную ответственность за то, что делаете, заставляйте себя делать короткие перерывы на восстановление.

Приятности — среди всего, чем занимаетесь, выделяйте вещи, которые вам приятно делать. Подчеркивайте в себе чувство наслаждения, когда занимаетесь ими.

Текст публикуется с разрешения автора

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