Когда слишком много стресса и слишком мало отдыха. Что такое когнитивное истощение и как его предотвратить

Нашей нервной системе уже не хватает сил обрабатывать информацию

Когнитивное истощение. Шла утром из школы, смотрела на молоденькие цветы и деревья и пыталась вспомнить, как они называются. Разговаривала с собой, как с ребенком, вслух: «Это как его… магнолия, а это… маргаритка, а это расцветает сирень… Дорогая, ты не тупенькая и это не деменция — ты же знаешь, это когнитивное истощение».



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Когнитивное истощение — это состояние «психической устлости», связанной с высоким уровнем умственной активности в течение длительного периода времени. А еще и в условиях стресса. Это состояние, когда в нашей нервной системе уже не хватает сил перерабатывать и обрабатывать информацию. Когда у нас много умственной работы, слишком много ответственности, слишком много факторов стресса, слишком много «многозадачности». И мало сна, безопасности, отдыха, витаминов, позволения себе расслабиться, «играть».

Когнитивная усталость усиливается некоторыми заболеваниями

Я себе говорила: «Ты, дорогая, месяц лежала и пила обезболивающие. Хорошо, что вообще дорогу помнишь. А мозгу нужно еще движение — кислород — глюкоза и… удовольствие».

Когнитивная активность может содержать такие процессы, как память, внимание, мышление, восприятие, воображение, речь, принятие решений, решение проблем, понимание, осознание. Когнитивная усталость (так звучит лучше) влияет на наше эмоциональное состояние. Может появляться головная боль, раздражение, сложность с концентрацией внимания. Следует внимательнее проверять возможные ошибки. Производительность снижается, скорее чувствуется усталость и нужно закладывать больше времени на работу. Нужно почаще делать сверки по планам с коллегами. Могут быть сложности с восприятием метафор (я сейчас внимательнее подбираю методы в работе с людьми, проверяю, что воспринимается, а что нет), с реагированием на шутки, с планировкой.

Мы и так долго держимся.

Чтобы поддерживать себя, можно:

— разбивать дела на мелкие части;

— чаще делать перерывы;

— не отвлекаться на мессенджеры;

— обязательная физическая активность — нам нужно увеличить функциональность мозга — поток крови, кислорода;

— сон;

медитации майндфулнес творчество психотерапия (всегда же прекрасно);

— питание — все, что может помочь обеспечить правильную работу мозга;

— убрать хоть на время многозадачность;

— «взять отпуск» от решений, хотя бы на короткий промежуток времени;

— не смотреть долго «короткие видео», которые предлагают Фейсбук, ТикТок;

— возможно пройти диагностику — когнитивная усталость провоцируется и усиливается некоторыми заболеваниями;

— витамины (здесь нужно быть внимательными — я сдала анализ на уровень витамина D, и оказалось, что еще немного и у меня была бы передозировка).

А также достаточное питье, структурирование суток, график употребления кофеина или других стимулирующих или тонизирующих веществ — и отцепиться от себя.

Текст публикуется с разрешения автора

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